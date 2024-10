Bylo odměněno jeho úsilí, zarputilost a odhodlání, říká Welsch o Krejčím před startem NBA

Český basketbalista Vít Krejčí v přípravě před sezonou NBA odehrál v dresu Atlanty Hawks všechny čtyři zápasy. Nastřílel 20 bodů, připsal si i 14 asistencí a 10 doskoků. Podle bývalého basketbalisty se zkušenostmi z NBA Jiřího Welsche se ale z jeho výkonů moc vyvozovat nedá. „Z vlastní zkušenosti vím, že příprava v NBA může být dost zavádějící,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:11 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Vít Krejčí v přípravném zápase proti Miami Heat | Foto: Jim Rassol | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Jak se Vítkovi příprava podařila? Odehrál všechny čtyři zápasy, připsal si 20 bodů, 14 asistencí, 10 doskoků...

Nechci se moc pouštět do hodnocení přípravy, protože i z vlastní dávné zkušenosti vím, že příprava v NBA může být dost zavádějící. Samozřejmě je fajn, že když Vítek hrál a byl na hřišti, tak se mu dařilo.

Zároveň vím, že přípravná utkání v NBA častokrát nemusí znamenat to, jak bude situace vypadat, až se zahájí základní část. Takže fajn, ale nerad bych z toho vyvozoval nějaké další závěry.

V létě podepsal čtyřletou smlouvu s garancí na dva roky. Co to pro něj před sezonou znamená?

Jsem moc rád, že Vítek v NBA zůstává. Když smlouvu podepsal, tak jsem mu psal a gratuloval, protože si myslím, že je to dobře jak pro něj, tak pro český basketbal. Znamená to, že máme aktivního zástupce v nejlepší basketbalové lize světa. Pro něj jsem rád, že bylo odměněno jeho úsilí, zarputilost a odhodlání se v NBA udržet a prosadit.

Ta smlouva na první pohled vypadá čtyřletá, ale jsou tam jen částečné garance. A ty jsou důležité, protože určují to, že má omezené časové okno a příležitost, aby tu pozici potvrdil a pokračoval dál. Minimálně je to pro něj solidní příležitost pro další naplňování jeho snu.

Jak by mohl jeho zdravotní stav ovlivnit jeho kariéru v NBA? Na konci roku 2023 podstoupil operaci palce, v lednu pak řešil problémy s ramenem.

Náchylnost ke zranění není nic příjemného. To, co jste zmínil, jsou ale spíš drobnosti. Asi bychom neměli zapomínat, že ve dvaceti letech si v Zaragoze přetrhnul přední křížový vaz a tak dále. Nějaká historie zranění tam je, ale to je součástí toho být vrcholovým sportovcem.

Já bych to dal do té kolonky jeho odhodlanosti a zarputilosti, že i navzdory těmto trablům a nepříjemnostem se chce vždycky vrátit, pokusit se z toho vzejít silnější a bojovat o svoji příležitost a místo na slunci v NBA.