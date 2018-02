'Je to výzva, ale takové mám rád.' Tomáš Satoranský úspěšně zaskakuje za hvězdu Washingtonu

Tomáš Satoranský momentálně patří mezi základní pilíře sestavy Washington Wizards v NBA. Mužstvu z amerického hlavního města se totiž zranila hlavní hvězda, rozehrávač John Wall a jeho místo zaujal právě český reprezentant. Na základní pětku si už celkem zvykl, což naposledy potvrdil i překonáním osobního střeleckého rekordu ve slavné soutěži. Washington 12:33 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V zápase v Orlandu přidal Tomáš Satoranský k tradičně dobré defenzivní hře i výbornou střelbu a zaznamenal 19 bodů, což je jeho maximum v zámořské soutěži. Jen pět bodů mu chybělo k vyrovnání českého zápasového rekordu Jiřího Welsche.

Nový střelecký rekord. Tomáš Satoranský se podílel na výhře Washington Wizards Číst článek

„Ani Jirka už si nepamatuje, kolik to tenkrát bylo, ale může být v klidu. Myslím, že je to poslední věc, kterou řeší,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Satoranský, že na 24 bodů v jediném zápase nemyslel.

Všechny body v Orlandu přitom Tomáš Satoranský vstřelil v prvních třech čtvrtinách, do té poslední už ale nenaskočil, protože ho kouč šetřil. Podobná privilegia si teď při zranění Johna Walla bude jako hráč základní pětky užívat zřejmě častěji.

„Každý jsme museli přijmout novou roli při absenci Johna, který šel na operaci s kolenem a předpokládá se, že přijde o šest až osm týdnů. Každý musel přijmout odpovědnost, posunout svou hru o level výš a zatím se nám to daří,“ chválí si jediný Čech v NBA.

Podobně Satoranský za Walla zaskočil i při jeho absenci na konci loňského roku, kdy se posunul na místo druhého rozehrávače a nezklamal.

„Bylo to velmi důležité. Když jdete hrát, musíte být připraven. A my věděli, že Tomáš připravený je, protože na sobě při tréninku skvěle pracoval,“ ocenil i hlavní trenér Scott Brooks.

A i díky tvrdé práci v tréninku si teď Satoranský zvyká dokonce na základní pětku. Velké problémy s tím nemá.

„Největší rozdíl je nastupovat proti ‚starterům‘ soupeře, tam jsou hvězdy. Určitě to chce větší připravenost a koncentraci. Je to určitě výzva, ale já mám tyhle výzvy rád, tak si to užívám,“ popisuje své poslední povedené dny v NBA Tomáš Satoranský.