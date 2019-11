Saganův největší konkurent skončil. Teď ‚blonďák z reklamy‘ otevřeně promluvil o depresích

Člověk nemusí být zrovna vášnivým fanouškem cyklistiky, ale reklamu slibující hustý vlasový porost v minulosti pravděpodobně zaznamenal. Její hlavní tváří - či spíše hlavou - byl vítěz 14 etap na Tour de France Marcel Kittel. Německý sprinter letos na konci léta v tichosti ukončil kariéru. Nedávno se před mikrofony britských novinářů rozpovídal, jak psychicky náročný je profesionální sport. Arnstadt 11:04 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Kittel | Zdroj: Reuters

Málokdo ví, že jednatřicetiletý Kittel vyhrál na Staré dámě více etap než trojnásobný světový šampion Peter Sagan.

Němec na Tour proťal cílovou pásku jako první celkem čtrnáctkrát, zatímco slovenský šoumen má dosud na kontě o dvě vítězství méně. Sagan ale může další ještě přidat, Kittel nikoliv.

Nabízí se otázka, proč vlastně úspěšný Němec odložil kolo do kouta? „Teď jsem svobodný,“ prozradil Kittel před pár dny v rozhovoru pro web Cyclingnews.

Bach komponoval, Kittel šlapal



Narodil se v německém Arnstadtu, kde s úspěšnou kariérou začínal i skladatel Johann Sebastian Bach. Urostlý blonďák ale spíše než k muzice inklinoval ke sportu a už v devíti letech oblékl dres amatérského týmu Thüringer Energie. Ve stejném týmu začínal třeba i čtyřnásobný mistr světa v časovce Tony Martin.

Netrvalo dlouho a Kittelova umění na dvou kolech si všimli profesionálové ze stáje Skil-Shimano (dnes Sunweb) a v roce 2011 s ním podepsali jeho první profesionální smlouvu. Že ulovili zlatou rybku, jim Kittel potvrdil ještě tentýž rok, když vyhrál etapu na španělské Vueltě. To, že v závěrečném spurtu porazil i Sagana, jen dokazovalo, že nebude jen do počtu.

Kolo je fajn, deprese ne

V profesionálním pelotonu si rychle udělal jméno, ale jeho výkonnost byla trochu jako na houpačce, což už tehdy značilo, že za Kittelovým úsměvem se skrývá pláč.

„Musím zdůraznit, že cyklistika je opravdu krásný sport. Když jezdíte na kole, poznáváte přírodu. Když jezdíte sami, můžete se oprostit od každodenních problémů. Ale když vás to živí, je to úplně jiný příběh,“ vylíčil britským novinářům úskalí profesionální cyklistiky.

„Je to ten nejtěžší sport na světě. Někdy závodíte třeba šest nebo sedm hodin, tři týdny v kuse a do toho ještě trénink. Jste neustále unavení a vybírá si to obrovskou daň nejen na těle, ale i na psychice,“ naznačil, co bylo hlavní příčinou předčasného konce jeho kariéry.

V tomto ohledu byl zlomový rok 2015, kdy se Kittelovi vůbec nedařilo. Přikládal to důsledkům virového onemocnění „Tehdy jsem se cítil opravdu na dně,“ zavzpomínal na období, které vyvrcholilo obrovským zklamáním, když se nedostal do nominace na Tour de France.

„Myslím si, že když na té nejvyšší sportovní úrovni pochybujete o svých schopnostech, nesmíte to dát najevo. Když pak třeba navštívíte psychologa, často si o vás okolí myslí, že na to nemáte. Ale to není pravda,“ svěřil se.

Upadl, ale zase vstal

Kittel nicméně dokázal po nepovedené sezoně nejen vstát, ale odrazil se a rozeběhl k dalším úspěchům.

Pod křídla si ho vzal Patrick Lefevere – nynější šéf českých cyklistů Zdeňka Štybara a Petra Vakoče ze stáje Quick Step. Právě s belgickým týmem podepsal Kittel nový kontrakt a v následujících sezonách byl k nezastavení. Stal se celkovým vítězem závodu Dubai Tour, vyhrál dvě etapy na italském Giru a další dvě na Tour de France, kde opět znepříjemňoval práci Peteru Saganovi. Pohádkový rok zakončil titulem mistra světa v časovce družstev.

Následující rok byl ještě o něco lepší, protože na Tour de France vyhrál dokonce pět etap a dlouho jezdil v zeleném dresu pro nejlepšího sprintera. Do Paříže ho tehdy nedovezl, protože se na něm doslova rozpadl po jednom z nepříjemných pádů.

Marcel Kittel na Tour de France v roce 2017 | Zdroj: Reuters

Pak přišel rok 2018 a úsměv se z tváře německého blonďáka začal znovu vytrácet. Z vítězství se radoval pouze dvakrát na italském Tirreno Adriatico. Pak už nic.

Po pauze už se nevrátil

Přestože Kittel neměl předchozí sezonu bůhví jak úspěšnou, v roce 2019 měli soupeři stále důvod k tomu, dávat si na něj pozor. Pořád totiž patřil mezi nejlepší sprintery, ale vlastní pochybnosti ho zkrátka užíraly víc a víc. Na jaře roku 2019 onemocněl a v květnu oznámil týmu, že potřebuje pauzu. Vzal si čas na rozmyšlenou a podle svých slov se rozhodl správně.

„Opravdu jsem rád, že všechna ta očekávání už jsou pryč. Už nejste v centru veškeré pozornosti, protože jako sprinter jste vždy byl. Jsem hrdý na to, co jsem během své kariéry dokázal, a pořád ten sport miluji, ale je velmi příjemné, že ten tlak a očekávání jsou pryč,“ prohlásil.

Když se ho nedávno novináři zeptali, jak se mu od té doby, co oficiálně skončil, změnil život, odpověděl následovně: „Největší rozdíl je v tom, že se vše hrozně striktně organizovalo a plánovalo. Teď jsem konečně svobodný. Já osobně, a to je velmi individuální věc, miluji, když se mohu rozhodovat sám a dělat, co mám rád, místo toho, abych žil v tom přísném prostředí.“

A co dělá Kittel teď? Se svojí partnerkou, bývalou profesionální volejbalistkou, očekávají narození potomka a ze světa cyklistiky úplně neodešel. „Potom, co jsem strávil 200 dní v roce na cestách, si můžu doma konečně v klidu sednout. Spolupracuji (jako komentátor) s německou televizí a chtěl bych své zkušenosti předávat mladým závodníkům,“ popsal svůj aktuální život.