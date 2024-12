Dobyl Paříž a splnil si sen. Nevidomý plavec Kratochvíl na paralympiádě získal celou sbírku medailí

Jednou ze sportovních hvězd roku 2024 byl také 17letý David Kratochvíl, který se věnuje paraplavání od šesti let, kdy kvůli nemoci oční sítnice přišel o zrak. Na paralympiádě v Paříži zkompletoval sbírku medailí a zapsal tak svůj pohádkový příběh. Za tím se ohlíží seriál Radiožurnálu, který přibližuje ty nejvýznamnější momenty roku 2024. Příběhy roku 2024 Praha 11:48 25. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec David Kratochvíl slaví paralympijskou medaili ze závodu na 400 metrů volným způsobem | Foto: Ian Rice | Zdroj: AFP / Profimedia

V dubnu David Kratochvíl ovládl anketu o nejlepšího handicapovaného sportovce roku díky tomu, že v roce 2023 vybojoval titul mistra světa na 400 metrů volný způsob. A pak přišla paralympijská Paříž.

„Je to úplně skvělý. V tom dubnu, kdy jsem vyhrál Parasportovce roku, to mě strašně překvapilo. Paříž byla splněný sen, který jsem si vysnil v devíti letech a fakt jsem byl šťastný, že se mi to povedlo,“ vypráví Kratochvíl.

Při závodech musí student gymnázia spoléhat jen sám na sebe. S orientací v bazénu mu pomáhají rodiče nebo trenéři. Pomocí teleskopické tyče dostává znamení o tom, že se blíží obrátka. Soupeře nevidí, ale jako handicap to nevnímá.

„Je to určitě jednodušší, protože se uzavřu v sobě a nekoukám kolem sebe. Pokud je někdo deset metrů přede mnou, tak mě to vůbec nedemotivuje. Snažím se jet pořád naplno. I kdyby přede mnou nikdo nebyl, je to pořád jen ve mně. Občas cítím nějakou vlnu, cáknutí, když je někdo kousek vedle mě, ale to je jen někdy,“ vysvětluje.

Po mistrovství světa neusínal na vavřínech a tvrdě na sobě pracoval. Paralympiádu v Paříži vnímal jako velkou výzvu. Kvalifikoval se už na tu předchozí, místo ale nakonec přenechal Miroslavu Smrčkovi. Teď už se do francouzské metropole vydal – a tam zářil.

„Je to boží, začal jsem z druhé strany, ale mně to vůbec nevadilo, že jsem začal od zlata. Moc si užívám, že doma budu mít kompletní sadu medailí z paralympiády,“ líčil svoje pocity po bronzovém závodě, kdy se mu podařilo sbírku zkompletovat.

Pařížský příběh

Cesta paralympiádou začala prvenstvím na trati 400 metrů na volný způsob. Na znakařské stovce přidal stříbro a bronz v polohovém závodě na 200 metrů. Po návratu domů si užíval oslav mezi přáteli, ve škole, mohl se těšit i zájmu ze strany médií. A také uznání ze strany paralympijských medailistů Arnošta Petráčka a Martina Kováře.

„Dalo se očekávat, že David přiveze medaili. Bylo pro nás velkým potěšením, že zkompletoval celou paralympijskou sbírku. Já ji zkompletoval během tří paralympiád, David během jedné. Je to talent, má velkou podporu rodiny, stabilního trenéra. Je to velmi talentovaný skvělý kluk, který se toho nebojí, jde do toho, zkouší nové věci a držím mu palce do další přípravy, ať s námi vydrží co nejdéle a má takovou podporu pořád,“ hodnotil Petráček.

„David je hvězda. Klobouk dolů, co plaval – ta padesátka je tak rychlá. Dovedu si představit mnohé, ale každý si to může představit. Zavřete si oči a zaplavte to za 26 sekund. To je dnes velký úkaz i v kontextu světového plavání. Je to hvězda,“ dodává Kovář.

Nic ale netrvá věčně, a tak Kratochvíl znovu skočil do bazénu. Zůstává ale prý nohama na zemi, nepotřebuje se vznášet v oblacích: „Hlavní je, že jsem si splnil svůj sen. Ale nepotřebuju to někomu vnucovat. To nejdůležitější pro mě bude udržet si svoje výkony a časy.“

Před sebou má aktuálně další výzvy. Například rok 2025. Kromě startu na MS handicapovaných má ještě jeden velký sen.

„Asi největší je dostat se na mistrovství republiky vidomých v juniorech, a pak uvidíme. Jestli se splní tohle, tak pak už nevím. Tam jsou samozřejmě těžší limity, protože to jsou plavci, kteří u toho vydrželi. V sedmnácti, osmnácti letech to jsou opravdu nejlepší plavci republiky a jsou tam těžké limity,“ uzavírá trojnásobný medailista z paralympiády v Paříži.