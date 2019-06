Kde ostatní ztrácí, tam naopak on získává, chválí medailového střelce Nepejchala reprezentační trenér

Za pár dní oslaví teprve dvacáté narozeniny, už v takhle mladém věku ale patří mezi největší hvězdy svého sportu. Střelec Filip Nepejchal na úspěchy v juniorských kategoriích navazuje i mezi dospělými. Z Evropských her v Minsku si domů přiveze dvě bronzové medaile. Ve středu byl přitom blízko další. Minsk 11:07 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Nepejchal na Evropských hrách v Minsku | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

„Už to není úplně tak optimistické. Mohlo to být lepší, mohl jsem mít víc medailí,“ řekl po čtvrtém místě Radiožurnálu Filip Nepejchal. Žádný jiný český sportovec zatím v Bělorusku dvě medaile nezískal, přesto ambiciózní puškař se svým vystoupením na Evropských hrách úplně spokojený není.

Nepejchal nejprve vystřílel bronz společně s Anetou Brabcovou v soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce, sám pak ve stejné disciplíně skončil třetí i v individuálním závodě.

Ve finále vzduchovky přitom dlouho vedl a z boje o zlato vypadl o pouhé dvě desetiny bodu.

„Kopl bych se do zadku, po pravdě. Za některé ty rány no…“

Při rozhovorech s novináři bývá veselý rodák z Kolína stručný. Žádné dlouhé analýzy a rozbory z něj s diktafonem v ruce nedostanete, za Nepejchala ale mluví především výkony na střelnici.

Kromě dvou bronzů z Evropských her má ve sbírce medaile z juniorských světových i evropských šampionátů a mezi dospělými už třikrát vyhrál závod Světového poháru.

'Liga výjimečných'

„Filip je výjimečný. Zařadil jsem ho do takové skupiny Liga výjimečných – osobně tomu tak říkám. Má talent od pánaboha, navíc tréninkovou píli a maximálně zvládá i finálové závody. Kde ostatní ztrácí, tam naopak on získává,“ chválí svého svěřence reprezentační trenér Jaromír Bureš.

Nepejchal potvrzuje své kvality na všech velkých akcích, je tak velmi pravděpodobné, že bude na medaile hned v několika disciplínách útočit i příští rok na olympiádě.

V Tokiu by mladému talentu mělo pomoci i to, že se jako šestnáctiletý účastnil už posledních her v Riu de Janeiru v roce 2016.

„Je určitě výhoda, že tuto zkušenost už má. Už ví, co se od něj očekává, jak to tam všechno běží a tak dále. Myslím si, že bude připravený,“ dodává na adresu české střelecké naděje reprezentační trenér Jaromír Bureš.