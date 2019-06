Nerad se vymlouvám, ale dneska pro mě foukalo úplně špatně, litoval kanoista Fuksa

Úvodní závod na kilometrové trati vám nevyšel podle představ, co bylo špatně?

Hrozně nerad se vymlouvám na vítr nebo na cokoliv jiného. Takže bylo špatně, že jsem nebyl dostatečně rychlý.

V úterý jste si podmínky na závodišti pochvaloval. Dá se říct, že se změnily o 180 stupňů?

Změnily se přesně o 180 stupňů. Včera foukalo zprava a dneska zleva, pro mě úplně špatně. První čtyři byli v cíli leváci, praváci uzavírali pole. Tak to prostě je, jako kdyby jeden atlet běžel s překážkami a druhý bez překážek.

Kdybych trochu máknul, tak by z toho klidně mohlo být páté šesté místo, ale cíle mám někde úplně jinde. Jakmile jsem neviděl šanci na medaili, tak už to moje hlava nedala a chtěl jsem pošetřit síly na debla.

‚Hlava dělá hrozně moc‘

Věděl jste už na startu, že to dnes nebude ono?

Věděl jsem to už při výstupu z autobusu. Jakmile člověk vidí špatné podmínky, tak může být jakkoliv dobrý, ale vždycky ho to aspoň trochu shodí. Chtěl jsem se i tak namotivovat, rozjel jsem se dobře, ale hlava dělá hrozně moc.

Projevilo se následně ve finále deblkanoí, že jste v závěru na kilometru pošetřil síly?

Myslím, že ano. Z pohledu větru jsme měli nejhorší dráhu číslo jedna, i tak jsme ale dokázali předjet tři lodě. S bráchou jsme poprvé závodili na kilometru na mezinárodní scéně a šesté místo v Evropě není vůbec špatný výsledek.

Byl pro vás závod s bratrem Petrem speciální?

Užil bych si ho víc, kdyby bylo počasí jako včera. Takhle to bylo trápení, i když brácha jel naprosto suprově, a doufám, že mu to tak půjde celou sezonu. Ve finiši jsem z toho měl dobrý pocit. Je fajn vidět dva bráchy ve finále, jsem spokojený.

Poslední šance je na nejkratší trati

Neovlivní výsledek na kilometru váš výkon na dvoustovce?

Chci to hodit za hlavu a zkusit ještě překvapit. A pak mě čeká mistrovství světa. Jedeme dál. Kromě olympiády jsem v posledních letech přivezl z každého závodu medaili, což nejde pořád. I když bych moc chtěl.

Nevypadá to, že se podmínky budou během dne měnit. Jaké jsou tedy vyhlídky před odpoledními rozjížďkami?

Bude to boj. Jede se zhruba o tři minuty kratší závod než na kilometru, takže od začátku do konce budu muset jet naplno. Výhodou je, že se člověk netrápí se špatným větrem tak dlouho, v tom to bude jednodušší.

Kromě složitých povětrnostních podmínek je v Minsku velké vedro, limitovalo vás to?

Nelimituje mě vůbec nic, nerad se na něco vymlouvám. Štve mě už to, že vůbec mluvím o větru, ale chci to zmínit, protože v tom je opravdu zakopaný pes. S nejlepšími jsem schopný jezdit, každý to ví, ale jakmile jsou takové podmínky, tak na to nemám, bohužel.