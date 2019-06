Prožíváme nejlepší vstup do sezony, pochvaluje si Hamilton desáté vítězství Mercedesu v řadě

Způsob, jakým v neděli Hamilton ve Francii zvítězil, byl nevídaný. Britský pilot a úřadující mistr světa odjel celý závod v čele a svému týmovému kolegovi Valtteri Bottasovi nadělil 18 sekund.

„Nestačil mu vůbec nikdo, ani jeho týmový kolega, který sice nepodal úplně špatný výkon, nicméně na Hamiltona mu dost chybělo. Myslím, že Hamiltonovi pomohly i hodně horké podmínky. On z toho dokáže těžit, protože když je rozpálený asfalt, tak jeho vlastnost, že dokáže šetřit pneumatiky, se ještě prohlubuje. A využil toho i tentokrát,“ hodnotí výkon Hamiltona závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Britský pilot ovládl 79. velkou cenu v kariéře a do absolutního rekordu Michaela Schumachera už mu chybí jen 12 triumfů. A i když v neděli neměl konkurenci, odmítá, že by šlo o lehký závod.

„Vůbec to nebylo jednoduché. V závodu se pořád něco děje. Musíte hlídat teplotu auta, šetřit motor a palivo. A také se starat o pneumatiky, na těch předních jsem měl ke konci velké puchýře, to bylo frustrující. Loni jednomu autu pneumatika doslova vybouchla. Nicméně vše dopadlo dobře. Prožíváme nejlepší vstup do sezony a musíme si to užít,“ pochvaloval si v cíli spokojený Hamilton.

Mercedes opravdu v letošní sezoně dominuje. I když měl v Bahrajnu a Kanadě i trochu štěstí, tak stejně ovládl všech osm závodů a začíná se přibližovat rekordu McLarenu z roku 1988, kdy piloti Alain Prost a Ayrton Senna zvítězili v prvních jedenácti podnicích sezony. Podle Jakuba Knolla to ale německý tým bude mít už v dalším závodu těžší.

„Následující Velká cena se jede na rakouském Red Bull Ringu, kde loni Mercedes dokonce nedokončil ani s jedním vozem. To se letos asi opakovat nebude, nicméně i tak si myslím, že by to měla být vyrovnanější bitva než teď ve Francii, protože ten okruh bude určitě svědčit víc vozům Ferrari,“ říká Knoll.

Velká cena Rakouska se pojede už příští víkend, hlavní závod je na programu v neděli v 15.10.