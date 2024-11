Zatím vrchol mojí kariéry, říká plzeňský futsalista Knobloch před zápasy Elitní fáze Ligy mistrů

Futsalisté Plzně sehrají tento týden turnaj Elitní fáze Ligy mistrů v Lisabonu. Kromě domácího Sportingu narazí na belgický Anderlecht a další portugalský celek Bragu. S tou už se střetli v hlavní fázi a právě proti tomuto týmu nastoupí svěřenci Petera Kozára v úterý od 16 hodin. Lisabon 12:48 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Futsalista Adam Knobloch | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Plzeňští futsalisté mají před sebou turnaj Elitní fáze Ligy mistrů a Adam Knobloch tam pojede coby nejlepší plzeňský střelec předchozí fáze se čtyřmi góly. S velkým sebevědomím?

Určitě se sebevědomím, ale i se značným respektem. Soupeři, kteří nás čekají, to je top třída Evropy, ale určitě tam nejedeme jako na porážku.

V předchozí fázi jste dal čtyři góly, jaké to je slavit gól v Lize mistrů? Je to jiné než v české lize?

Určitě. Člověk z toho má obrovskou radost a jsem za to hrozně rád. Kluci si ze mě dělali srandu, že jsem takový futsalový David Lafata, že jsem všechno doklepl, ale gól jako gól.

Teď pojďme k tomu, co vás čeká hned na úvod, zápas s portugalskou Bragou, soupeřem, kterého velmi dobře znáte. Vy jste proti němu neskóroval, jediný gól dával Dušan Künstner, ale v čem se můžete z té prohry 1:4 z předchozí fáze poučit?

Zápas s Bragou byl z našeho pohledu vyrovnaný, ale rozhodly naše chyby, kterých se dá vyvarovat, takže určitě si musíme na chyby dát pozor. Soupeř to je hratelný, věříme si na něj.

Je tam nějaký hráč, se kterým máte nevyřízené účty, nebo na kterého se naopak těšíte?

V Braze zrovna ne. Ale všichni ti hráči ne nadarmo skončili na druhém místě v portugalské lize. Obrovská kvalita, na to se hrozně těšíme.

Tabulku portugalské ligy vede Sporting, váš druhý soupeř v turnaji Ligy mistrů. Dá se tam tedy očekávat ještě větší kvalita?

To je, dá se říct, úplně top tým celého světa. Jmenovitě jenom kvalita, tak by se dal popsat celý Sporting. Jsou tam obrovské hvězdy, ale pořád jsou to lidé jako my, takže určitě budeme chtít bodovat taky.

Najdete tam nějakého futsalistu, který je třeba vaším vzorem nebo se vám zkrátka líbí, jak si vede na palubovce?

Obrovsky se mi líbí Zicky, ale ten je pravděpodobně zraněný a nebude hrát. Ale jsou tam další hráči, kteří ho zastoupí, kvalita tam je.

Co bude úspěchem pro Plzeň v turnaji Elite round Ligy mistrů? Jedno vítězství, uhraný bod?

Chceme získat co nejvíce bodů, pořád je tam šance, že postoupíme. Sice papírově to není předvídatelné, ale jak jsem říkal, nejedeme tam na porážku, každý bod bude pro nás úspěch.

Budou to ještě těžší zápasy, než jste zažil v dresu české reprezentace? Že se teď na klubové úrovni postavíte s Plzní proti Sportingu, Braze?

Myslím si, že to budou kvalitou stejné zápasy, ale ti hráči jsou celý rok pospolu, takže sehranost bude větší. Dá se říct, že to bude zatím vrchol mojí kariéry.

Jak se těšíte na atmosféru v Lisabonu?

Co jsem koukal na fanoušky, tak jich tam chodí strašně moc, atmosféra neskutečná. Těším se hlavně na tu atmosféru a ten zážitek celkově.

Bude asi důležité nepodlehnout atmosféře a nebát se soupeře, byť proti vám budou naskakovat futsalisté zvučných jmen.

Přesně tak. Nemůžeme se poddat nějakému značnému respektu. Musíme ze sebe vydat to nejlepší, co v nás je, jen tak můžeme bodovat.