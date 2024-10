Karviná hostí v házenkářské Evropské lize Flensburg. ‚Jsou to nejlepší hráči světa,‘ říká trenér Brůna

Házenkáře Karviné čeká v úterý v pohárové Evropě nejzajímavější soupeř od roku 2007, kdy se v Lize mistrů utkala s Barcelonou. Tentokrát v rámci Evropské ligy přijede německý Flensburg. Karviná si už před týdnem ověřila, že se může mřit s těžkými soupeři. V maďarské Tatabányi prohrála jen o gól. Karviná 14:44 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér házenkářů Karviné Michal Brůna | Foto: Petr Eret | Zdroj: Profimedia

„Nám se v Maďarskou extrémně povedl druhý poločas, kdy jsme otáčeli výsledek minus sedm. To se nám v jednu chvíli povedlo až na plus jedna, ale dopadlo to tak, jak předpokládali bookmakeři. Ten výsledek bych nepřeceňoval. Flensburg je o level výš, jeden hráč tam bere měsíčně jako u mě celé družstvo. Jsou to ti nejlepší hráči světa,“ srovnává na Radiožurnálu Sport Karvinou s Tatabányiou, Flensburgem a hlavně platovými podmínkami trenér Michal Brůna.

Tentokrát nemusí na budnesligového soupeře tolik pracovat se sestřihy na videu. „Myslím, že většina extraligových hráčů bundesligu, olympijské hry, mistrovství světa nebo Evropy sleduje. Takže individuální schopnosti hráčů Flensburgu by měli všichni znát,“ říká trenér Karviné.

Po první extraligové porážce v sezoně v Lovosicích už začala příprava na pohárový duel. „Samozřejmě jsme se na ně připravovali, i když tři dny nejsou na takového soupeře moc. Jejich kombinační hra je pestrá, rozhodují ty nejjednodušší věci jako jeden na jednoho, moment překvapení a druhy střelby, které ze všech pozic ovládají,“ pokračuje karvinský trenér Brůna.

A před kým tedy varuje své hráče? „U nich si musíme dát pozor i na vedoucího družstva, kterým je shodou okolností Ljubomir Vranjes, legenda švédské házené a Flensburgu. Mají ten tým poskládaný z hvězd a my se musíme pokusit soustředit na všechny hráče. Samozřejmě levá spojka Pytlick extrémně vyniká nad ostatními, levé křídlo Jakobsen, skvělý obránce Golla,“ vyjmenovává hvězdy soupeře karvinský kouč.

I když zápas začíná až ve 20.45, věří Brůna v parádní atmosféru. „Pevně doufám, že hala bude plná. Je to dobrá příležitost pro fanoušky vidět nejlepší hráče světa,“ přeje si Brůna.

Házenkářský tým ze samotného severu Německa existuje teprve 34 let, ale třikrát vyhrál bundesligu, jednou Ligu mistrů a dvakrát Pohár vítězů pohárů i Evropskou ligu.