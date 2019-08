Věděl jsem, že musím jet rychle, abych dostal dobré semifinále, hodnotí rozjížďku kajakář Dostál

Ve svém sportu patří mezi nejužší špičku a ty nejvyšší ambice mají i na aktuálním mistrovství světa. Kanoista Martin Fuksa i kajakář Josef Dostál zvládli své úvodní závody v maďarském Szegedu úspěšně. Fuksa na deblkanoi s mladším bratrem Petrem skončil v rozjížďce na kilometrové trati třetí. Do semifinále postoupil i Dostál, který na stejné distanci svoji rozjížďku s přehledem vyhrál. Szeged 14:31 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Josef Dostál | Foto: Zsolt Szigetvary | Zdroj: ČTK/AP

„Věděl jsem, že musím jet rychle, abych dostal dobré semifinále. Čas, který jsem jel, byl 3:26, což už je na mě velmi rychlé, ale musím říct, že jsem to v posledních 150 metrech kontroloval. Ve finále by ten průběh byl jiný a finiš by nebyl takhle zabalený,“ říkal Radiožurnálu po vítězném závodě trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál, který v rozjížďkách své tratě předvedl druhý nejlepší výkon.

Vydařenou premiéru zažil v Maďarsku i dvojnásobný světový šampión Martin Fuksa, který v Szegedu bojuje na deblkanoi s bratrem Petrem o postup na olympiádu do Tokia. V rozjížďce na kilometru dojela česká posádka s velkým náskokem třetí, když nestačila na vítězné Číňany a druhé Kubánce.

„Řekli jsme si, že chceme jet co nejdéle s nimi, pak jsem se rozhlédl a zjistil jsem, že jsme tři posádky, takže nemělo cenu někam spěchat. Na ty první dvě jsme určitě neměli, takže nemělo cenu je dohánět. Pohlídali jsme si třetí místo. Uvidíme se ve finále, to je nejdůležitější. Tam pojedeme nejvíc, co umíme, a uvidíme, jak to dopadne,“ vysvětloval starší z bratrské dvojice Martin Fuksa, který v Szegedu pojede ještě individuální závod na kilometru.

Stejně jako ve středu jsou v Maďarsku na programu pouze rozjížďky a v ochozech olympijského centra tak zatím není tolik fanoušků, kolik se očekává v dalších dnech. Na nedostatečnou podporu z tribun si ale závodníci rozhodně stěžovat nemohou.

„Koukal jsem na to při rozjetí, když jsem jel nahoru na start, a už jsem slyšel v dálce bubny, to je taková typická věc Maďarů. Myslím si, že až tu budou plné tribuny, tak to bude masakr,“ těší se kajakář Josef Dostál, kterého v pátek kromě semifinále na singlu čeká i rozjížďka na kilometru v deblkajaku s Radkem Šloufem.