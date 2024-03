Společný trénink s kanoisty z celého světa byl super, pochvaluje si Rohan soustředění v Austrálii

Už jen necelé tři týdny zbývají do startu nominace vodních slalomářů o účast na olympijských hrách v Paříži. O možnost obhajovat stříbrnou olympijskou medaili bude chtít bojovat i kanoista Lukáš Rohan, který podstatnou část zimní přípravy strávil poblíž australského Sydney. Pro Radiožurnál Sport přiblížil, co ho na soustředění nejvíc naplňovalo a proč se musel přesouvat do Spojených arabských emirátů. Praha 19:01 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rohan (archivní foto) | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Austrálie byla skvělá. Pro nás šlo o nejlepší destinaci, kam jsme jezdívali před obdobím covidu. Pak už to bylo nemožné a i moc drahé. Letos se to ale stalo zase dosažitelné a jelikož je olympijská sezona, tak jsme chtěli mít to nejlepší. Domluvili jsme se tak, že pojedeme do Austrálie,“ přiznal Lukáš Rohan společnou přípravu s Jiřím Prskavcem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si kanoistu Lukáše Rohana o předolympijské přípravě, kterou absolvoval v Austrálii

„Díky našemu šéftrenérovi Jiřímu Prskavcovi staršímu jsme trénovali ve skvělých podmínkách a spolupracovali v mezinárodní skupině. Domlouvali jsme se na společný čas na trénink, což je poměrně neobvyklé. Bylo to skvělé,“ pochvaloval si Rohan.

Přesun do emirátů

Průběh tréninkového kempu v australském Penrithu přesto narušily naprosto nečekané okolnosti. „Často se říká, že nejlepší plány občas nevychází, tak tam se to potvrdilo. Nastala situace, že Australané v jezeře, ze kterého se čerpá voda do umělé divoké tratě, naměřili nebezpečnou hodnotu. Najednou se mohlo jezdit jen na rovné vodě,“ popsal Rohan.

Umělá slalomová dráha se tak ze dne na den uzavřela a tak bylo potřeba jednat. „Nakonec jsme se přemístili do Spojených arabských emirátů, které jsou ‚po cestě domů‘. Situaci jsme zvládli asi nejlépe, jak to šlo,“ doplňuje kanoista Lukáš Rohan, který se už nyní připravuje ve středočeských Veltrusech a pražské Troji na nominační souboje jak o místo v české reprezentaci, tak i o jediné nominační místo na olympijské hry.