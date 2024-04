Prskavec k boji o účast v Paříži: Kluci na kanoi jsou lepší, ale umím dobře pracovat s nervozitou

V kajaku vyhrál všechno včetně olympijského zlata, teď má před sebou Jiří Prskavec novou výzvu. Chce se dostat na olympijské hry v Paříži i v kanoi. V lodi, ve které se klečí, přitom začal trénovat teprve před dvěma a půl lety. Pro Radiožurnál Sport v projektu Olympijský rok prozradil, že oproti českým soupeřům může mít výhodu v práci s nervozitou. Praha 13:47 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Před dvěma lety se do kanoe dostával docela složitě, teď už je proces snazší. „Já budu skučet úplně stejně. Mám tam teď takové ‚uši‘, takže budu muset vytočit nožky. Když mám dobrý den, tak pak zajedu do těch kolen. Vzhledem k tomu, že jsem byl ráno běhat, tak to ani tolik nebolí. Jsem na tom lépe, než loni,“ popisuje Jiří Prskavec proces, jak se dostává do kanoe.

Kolena Jiřího Prskavce si zvykají čím dál víc, protože jeden z nejlepších vodních slalomářů planety taky čím dál víc trénuje právě v kanoi.

„Poměr tréninku na kajaku a kanoi je zhruba padesát na padesát. Když jdu na obě kategorie během jednoho tréninku, tak začínám na kajaku. Je to velký rozdíl. Udělal jsem pokrok v tom, že jsem schopný ovládat loď tak, aby jela, kam potřebuji. Dřív s tím byl vždy trochu problém,“ přiznává Prskavec.

Přesto skončil Jiří Prskavec loni už na svém prvním Světovém poháru v kanoi třetí. Úvahy o olympiádě v této své doplňkové kategorii dlouho alespoň veřejně odmítal, ale nyní když má start v Paříži jistý v kajaku, jde do téhle výzvy naplno. „Řekl jsem si, že by nebylo fér, kdybych to nebral vážně, když už jsem se do toho pustil.“

Boj o jediné účastnické místo

A tak do závodů v Českém poháru, které rozhodnou o složení národního týmu, ani nenastoupí v kajaku, když má reprezentaci zajištěnou. V kanoi se pokusí vybojovat jediné olympijské místo určené pro Česko v konkurenci obhájce stříbra z Tokia Lukáše Rohana nebo mistra světa z roku 2021 Václava Chaloupky.

„Upřímně si myslím, že Rohan i Chaloupka jsou lepší než já. Budou také nervózní jako já. Umím v tom chodit a mohlo by mi to trochu hrát do karet,“ říká kajakářský olympijský vítěz Jiří Prskavec.

O jeho účasti nebo neúčasti v kanoi na hrách v Paříži bude jasno buď 28. dubna po sérii domácích nominačních závodů, nebo v půlce května po mistrovství Evropy. Vše bude podrobně sledovat reportážní a dokumentární projekt Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Olympijský rok.

Letos poprvé v Troji a nevybral jsem si úplně špatný den Nominační závody o OH se blíží a samozřejmě je budeme sledovat na @RadiozurnalS #poslouchejsport pic.twitter.com/VgLl2N83iP — Jan Suchan (@jsuchan7) April 8, 2024