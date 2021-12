Nejdřív problémy s přípravou, pak další zlatá olympiáda. Krpálek se v Tokiu zapsal do historie

Pátek 30. července 2021 byl velkým dnem nejen pro Lukáše Krpálka, ale i pro celý český sport. V Tokiu vybojoval zlatou olympijskou medaili, přestože to na začátku roku nevypadalo, že by se český judista měl dostat do takové formy, aby obhájil zlato z her v Riu de Janeiru.

Praha 12:30 28. prosince 2021