Nový Zéland žije cyklistikou. 'Na kole potkáš i stočlennou skupinu,' líčí Čech žijící v Aucklandu

I když není tuhá zima, současné podmínky v Česku moc nenahrávají cyklistům. A třeba ti, co rádi jezdí hlavně po silnici, by se jistě rádi ocitli na druhém konci světa, kde je naopak léto. A třeba na Novém Zélandu je cyklistika velký fenomén. Auckland/Nový Zéland 8:26 26. prosince 2017

„Když jdeš na kolo, potkáváš spoustu různých skupin. Náš krám dělá každý týden, ve středu ráno, skupinovou jízdu,“ říká z Aucklandu Jiří Pilík.

Rodák z Rakovníka žije na Novém Zélandu už dlouho a kromě toho, že pracuje v servisu kol, která staví i profesionálům, sám je nadšeným amatérem.

„Máme tam tři úrovně rychlosti a dohromady jezdí každý víkend padesát až osmdesát lidí, takže je to obrovské pole. Může se ti stát, že potkáš sto cyklistů. Když to srovnám s Českou republikou, je v silniční cyklistice největší rozdíl,“ porovnává český mechanik.

Nadšení Novozélanďanů pro cyklistiku přirovná k Francii nebo Itálii, kde je jízda na kole obrovským fenoménem. Nabízí se ještě další srovnání. Silniční versus horská cyklistika. I pro tu mají na Novém Zélandu skvělé podmínky.

Třináct tisíc cyklistů na jediné akci

„Jsou i další podniky typu K2, to je 180 kilometrů, kde startuje kolem sedmi set lidí. Okolo jezera Taupo jižně od Aucklandu je obrovský podnik, zúčastní se ho 13 tisíc lidí,“ říká Pilík. Právě na Taoupo Cycle Challenge mohou jet cyklisté na silnici i mimo ni. Trasy měří od 16 až do 1280 kilometrů.

Vzhledem k tomu, že Jiří Pilík spravuje kola některým profesionálům nebo staví úplně nová za tisíce dolarů, říká, že právě i cenová dostupnost může s oblibou sportu souviset.

„Jak si lidi mohou dopřát kvalitnější výbavu, mají větší chuť do cyklistiky a víc je to baví. Není to nejdůležitější, ale motivace je to dobrá,“ přemýšlí Jiří Pilík, než se začne věnovat svém dalšímu koníčku – kytaře.