‚Odpočinek, rodina a regenerace.‘ Čeští basketbalisté mění před cestou na olympiádu plány na léto

Jen co postoupili na olympijské hry v Tokiu, odcestovali z Kanady domů do Česka a na týden se rozutekli na krátkou dovolenou. Basketbaloví reprezentanti mají v těchto dnech volno, aby byli 15. července odpočatí pro start přípravy. A jaké teď mají plány? Hlavně nabrat síly a podívat se třeba za rodinou nebo přáteli. Praha 16:12 7. července 2021

Čeští basketbaloví reprezentanti si užívají týdenního volna po úspěšné kvalifikaci na olympiádu v Tokiu.

„Budeme pár dní odpočívat. Někteří hráči dokonce odjedou na dovolenou. Po návratu do přípravy nás čeká 10 tréninků do zápasu s Íránem. Kvalifikaci jsme zvládli se čtyřmi tréninky, takže doufám, že s 10 to bude o mnoho lepší“ věří trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg.

Jeho svěřenci mají za sebou krátké oslavy první kvalifikace basketbalistů v historii samostatné České republiky na olympijské hry, a teď už vědí, jak volný čas před návratem do přípravy využijí.

„Určitě se stavím za rodinou, já jsem totiž z Ústí, takže pojedu za mámou a za tátou. Nějaké věci musím vyřizovat v Praze, asi nějaké rozhovory a tak, ale taky chci vidět kamarády, protože tohle teď mění celé léto a potřebuji si trochu odpočinout, než se to všechno rozeběhne,“ popisuje český reprezentant Ondřej Balvín svůj plán pro nadcházející dny.

Další plány

Volno bude mít spolu se zbytkem týmu do 15. července, kdy se Češi opět sejdou na tréninku. O čtyři nebo pět dní později by pak tým měl odcestovat do Tokia, to podle toho, kdy na ně vyjdou letenky.

Podobně jako Balvín zatím plánuje několikadenní pauzu před olympiádou i další hvězda týmu - Patrik Auda.

„Teď bude pár dní volna, nejvíc času strávím asi doma v Brně a budu se snažit trochu zregenerovat a připravit se na další fázi trénování a pak zápasy,“ říká Auda.

První zápas na olympiádě v Tokiu čeká Ginzburgův výběr 25. července proti Íránu.