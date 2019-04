Český parkur bojuje o olympiádu. Kellnerová a Opatrný se soustředí hlavně na soutěž týmů

Český parkur čeká na olympijskou účast už 27 let, ale po sérii neúspěchů může přijít změna. Tým s Annou Kellnerovou a Alešem Opatrným se chystá na červnovou kvalifikaci, ve které má i po změnách nominačních kritérií reálnou šanci na úspěch. Praha 16:24 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová při Prague Playoffs | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„V Praze to bylo něco neuvěřitelného. V životě jsem nezažila takovou podporu a pozitivní energii. Byla jsem z toho dojatá,“ řekla Radiožurnálu po prosincovém vrcholu seriálu Global Champions v Praze Anna Kellnerová, která je v této soutěži výrazně vidět i v aktuální sezoně.

O víkendu pomohla týmu Prague Lions k pátému místu v Miami, kde jela v sedle klisny Catch Me If You Can, která stála neoficiálně čtvrt miliardy korun. Také na tuto dvojici bude nejspíš spoléhat české družstvo v olympijské týmové kvalifikaci.

„Řekl bych, že šance je větší v týmu, než v jednotlivcích. Měli jsme schůzi a reprezentace se domlouvala, že první cíl je týmová kvalifikace. A když se nám to nepovede, každý si to rozjede individuálně,“ porovnává Aleš Opatrný náročnost týmové olympijské kvalifikace a individuální, ve které mu už dvakrát účast na Hrách těsně unikla.

Mezinárodní jezdecká federace ale původně schválené kvalifikační podmínky pro soutěž družstev změnila a nakonec budou družstva závodit na dvou místech, ze kterých postoupí pouze ten nejlepší.

To se zas nelíbilo České jezdecké federaci, která podala ve spolupráci s právníky Českého olympijského výboru protest.

„Přidaly se k nám i některé další federace – Izrael, Polsko, Slovensko… Ale bylo jasné, že pokud by došlo k nějaké změně na základě našeho protestu, bylo by už pozdě a pravděpodobně už po termínu kvalifikace,“ poukazuje mluvčí České jezdecké federace a také mezinárodní rozhodčí Markéta Šveňková na to, že do kvalifikace v Budapešti zbývají už jen 2 měsíce.

A na konci června by měl tříčlenný český tým bojovat o historický postup na olympiádu v Tokiu hlavně s Ukrajinci, domácími Maďary a Turky - dohromady se do Budapešti přihlásilo 10 národních celků.