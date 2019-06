‚Umí nabudit i odlehčit atmosféru.‘ Basketbalistky povede na mistrovství Evropy kapitánka Hejdová

Zkušená jednatřicetiletá basketbalistka převzala roli kapitánky už během přípravy na šampionát v Lotyšsku a Srbsku od v tu chvíli zraněné Kateřiny Elhotové přezdívané Čaky.

„Čaky měla v přípravě výpadek, tak jsme zvolili Romču a nakonec to tak zůstalo. Čaky tady má i syna, tak je to i z důvodu, aby jí nepřibývaly povinnosti,“ vysvětlila Radiožurnálu rozehrávačka Lenka Bartáková.

Kouč Štefan Svitek neměl se změnou kapitánky nejmenší problém. „Tyhle věci jsem ani nijak zvlášť neurčoval. Vyšlo to přirozeně z jejích zkušeností a vůdcovské osobnosti.“

Pro Romanu Hejdovou se ani s novou rolí nic nemění. „V týmu se domlouváme tak nějak všichni, není to tak, že by všichni měli poslouchat kapitána. Když se domluvíme, že si vezmeme modré tričko, tak to není, že bych to já nařídila. Jde spíš o to, že přirozeně ráda mluvím a snažím se tým nahecovat. To ale bylo i předtím,“ řekla nová kapitánka.

Jediná vicemistryně světa z roku 2010 v současném národním týmu Kateřina Elhotová se na přenechání pomyslného kapitánského céčka s Hejdovou sama domluvila a zbytek týmu to bez problémů přijal.

„Myslím, že je to výborná volba. Pro mě je to takový šoumen, tmelič týmu. Dokáže tým nabudit i odlehčit atmosféru,“ řekla na adresu nové kapitánky Bartáková.

„Rady v týmu udílí hlavně Romča Hejdová, ta to tady šikanuje,“ dodala se smíchem podkošová hráčka Tereza Krakovičová. „Zrovna ji, protože ta vedení hodně potřebuje,“ oplatila své spoluhráčce popíchnutí Hejdová, která si vydělává basketbalem posledních šest let ve Francii, kde vyzrála v přirozeného lídra.