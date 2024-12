Ukrajinská karatistka se odmítla při vyhlášení vítězů vyfotit s ruskou soupeřkou. Na protest odešla z pódia

„Mariin otec, který hájí Ukrajinu, slouží v ozbrojených silách a pro ni toto gesto není jen protestem, ale otázkou důstojnosti a podpory své země v době války. Maria ukázala, že její boj na tatami není jen o sportu, ale také o vlastenectví a nezlomnosti,“ uvedla Ukrajinská federace karate.

Gnesová z ukrajinského sportovního klubu Leader Černivci obsadila v ženské juniorské kategorii do 53 kilogramů druhé místo. Ve finále podlehla Rusce Veronice Gašnikovové, která soutěžila jako neutrální sportovkyně. Ukrajinka Vaščyšinová, která reprezentuje klub Union ve Lvově, skončila třetí.

Odchod a sundání medaile

Po medailovém ceremoniálu, kdy hlasatel vyzval závodnice ke společné fotografii, sestoupila Gnesová z pódia. Na odchodu zvedla ruku a předvedla odmítavé gesto. Svůj postoj vyjádřila také tím, že si z krku sundala stříbrnou medaili stejně jako její krajanka Vaščyšinová, která ji při odchodu následovala.

„Před setkáním s ní ani po něm jsem nezaznamenala, že by mě chtěla jakkoli kontaktovat. S Annou (Vaščyšinovou) jsme se dohodly, že se nebudeme fotit společně se zástupkyní agresorské země, pokud s ní budeme stát na pódiu. Když jsem to dělala, cítila jsem, že je to správné, nebyla bych schopná stát a obejmout ji,“ řekla Gnesová ukrajinské regionální televizi tva.