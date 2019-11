‚Hodně často je to stylem pokus-omyl.‘ Trenéři staví překážky na na modernizovaném kanálu v Troji

Slalomový kanál v pražské Troji je opět o něco modernější a taky bezpečnější. Po další etapě rekonstrukce, která stála šest milionů korun, je v závěru trati vybetonované dno, a také nové umělohmotné překážky. Právě s jejich rozestavením si nyní hrají trenéři, některé posunou, jiné zvýší, další sníží, aby voda tekla, podle jejich mínění, co nejlépe. Praha 19:28 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenéři vodního slalomu staví překážky na kanálu v pražské Troji | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas Radiožunál

„Jak jsem tam jezdil a skákal ze shora, tak jsem přišel na to, že to je podle mě strašně vysoké a bouchá to tam,“ popisuje jeden z trenérů zbytku týmu.

Díky zavřeným vratům nad startem trojské slalomové dráhy v ní netečou hektolitry vody, jak tady bývá zvykem. Je jí tu jen trochu na dně a místo toho, aby se zde proháněli závodníci na svých lodích, tu je několik trenérů a pár dalších pomocníků. Ti se nejprve radí nad tím, jak překážky upravit.

„Celou dáme sem a tady dáme půlku,“ rozvrhují si rozmístění umělohmotných překážek. Musí na to ale přijít spíše sami. „Závodníků tu tolik nebylo a nechávají se prosit. Ale něco málo se mi od nich zprostředkovaně doneslo a ve spojení toho a našich životních zkušeností s vodou to ladíme tak, aby to bylo v pořádku,“ přibližuje Pavel Přindiš.

Šest mužů rozšroubovává překážky na menší díly. Na jednom místě jich několik ubírají, na jiném zase přidávají a jednu upevňují do dna tak, aby byla více na šikmo.

Jedním z party pracantů v holínkách, teplákách a olympijské bundě je i trenér dvojnásobného mistra světa Jiří Prskavec starší. Tomu ale tato práce nevadí, se sadou klíčů, kladívkem a dalším nářadím se již sžil: „Jsem na to už zvyklý, protože na to není žádný jiný odborník, než trenéři. Přestavbu kanálu a snahu o co možná nejlepší vyladění slalomové dráhy provádíme dlouhodobě. Hodně často je to stylem pokus-omyl.“

Zvuky montování překážek, ale i třeba chození v holínkách mělkou vodou budou slyšet tady u umělé slalomové dráhy v Troji do té doby, dokud nebudou trenéři s výsledkem spokojení. Nejpozději by chtěli mít všechno vyladěné do konce roku.

Slalomový kanál v pražské Troji s minimem vody | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas Radiožunál