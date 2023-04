‚Smutek určitě ne, ale budeme cítit křivdu.‘ Trenérku USK Hejkovou naštvali v závěru zápasu rozhodčí

Basketbalistky USK Praha skončily v Eurolize znovu čtvrté. V šestém Final Four za posledních osm let se jim to stalo počtvrté. České šampionky na Královce prohrály zápas o bronz se Schiem 56:59. Sice smazaly dvouciferné manko, ale po vyrovnání jim šance na zisk medaile vzala úspěšná trojka s klaksonem. Té předcházel verdikt rozhodčích, který se domácím vůbec nelíbil. Praha 10:03 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka Natália Hejková | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Basketbalistky pražského USK cítí po 4. místě v Eurolize křivdu. V poslední akci zápasu o bronz na domácím Final Four se jim nelíbilo rozhodnutí rozhodčích, které je nakonec stálo porážku v základní hrací době.

„Smutek určitě ne, ale všichni budeme cítit křivdu,“ glosuje trenérka Natália Hejková náladu v kabině basketbalistek USK po porážce se Schiem v zápase o třetí místo na závěrečném turnaji Euroligy v Praze.

„Co k tomu říct? Podle mě je to hrozná škoda, co se na konci stalo a stát se nemělo. K té trojce podle mě vůbec nemělo dojít.“ Českým šampionkám v čele s rozehrávačkou Terezou Vyoralovou se nelíbilo, že rozhodující tříbodové trefě s klaksonem na 56:59 předcházel neodpískaný faul Mariny Mabreyové na Valériane Vukosavljevičovou.

„Podařilo se nám získat balon a Valu jen tak nespadne. Pro mě je to úplně nepochopitelné a pak dala jejich pivotka trojku. Nevím, kolikátá to byla její trojka, ještě o desku, v sezoně,“ litovala Vyoralová.

„Ta, co faulovala, se ještě omlouvala. Co z toho ale? Z toho si nekoupíme ani zlaté prase,“ dodala Natália Hejková, která si ani nemohla vzít svou jedinou trenérskou výzvu, protože na posuzování faulů to pravidla neumožňují.

„Místo toto, aby odpískaly faul, na který neměly tři dámy odvahu, nechaly to tak a soupeř dal šťastnou trojku od desky od hráčky, která nemá za celou sezonu ani pokus. Dostaly dárek, ale až tak dobří hostitelé jsme nechtěli být.“

Svěřenkyně Hejkové z USK teď čeká už jen finále domácí soutěže. Euroligu ovládly v Praze poprvé v historii basketbalistky Fenerbahce Istanbul.