Kdo jiný to mohl dát, litovala Vyoralová vítězné trojky s klaksonem. Porážka s Valencií komplikuje postup

Basketbalistky USK Praha znovu nestačily v Eurolize na Valencii. Druhou porážku v prestižní soutěži Pražankám španělský celek uštědřil tentokrát na Královce 67:64. Když už to vypadalo na prodloužení, dala vítěznou střelu za tři body se závěrečnou sirénou jedna z hlavních hvězd Valencie. Že to stihla, potvrdila kontrola videa rozhodčími. Praha 9:27 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Vyoralová | Zdroj: Profimedia

Úspěšná tříbodová střela s klaksonem oznamujícím konec čtvrté čtvrtiny definitivně rozhodla o druhé porážce basketbalistek pražského USK v Eurolize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali basketbalistky USK Praha po prohře s Valencií v Eurolize

Přitom jí v dresu Valencie proměnila po oddechovém čase vyhlášená střelkyně, na kterou své svěřenkyně trenérka Natália Hejková předtím upozorňovala.

„Co nadělat, bohužel. Bylo úplně jasné, že to budou hrát na ni, protože ona si troufne vystřelit. Nejdůležitější byl ale pokyn ten faul, zastavit ji. Jeden faul byl, ale oni to nepískli,“ říká po porážce s Valencií trenérka basketbalistek USK Natália Hejková.

Při oddechovém čase 3,3 sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny své svěřenkyně přesně na to upozorňovala.

Že jsou v bonusu - tedy mají možnost a musí faulovat ale ještě před střelou, a nešlo by se ještě na tresté hody.

„Musíme být rozumnější. Nemůže se stát, že hráčka vystřelí, když máme jeden faul k dobru. Ten pokyn byl jasný, necháme je vyhodit, protože se začne počítat čas, pak měl faul přijít, ale nepřišel,“ litovala trenérka USK Praha.

„Kdo jiný to mohl dát, pro ni ty střely nejsou tak těžké jako pro všechny ostatní. Po tom skvělém návratu do zápasu je to strašná škoda. Doufám, že nás to pak nebude mrzet,“ dodává po hodně turbulentním průběhu zápasu rozehrávačka Tereza Vyoralová, která v závěrečné čtvtině výrazně pomohla smazat USK až desetibodové manko a jít v koncovce do vedení.

Jenže posledních pět bodů utkání dala hostující Alina Jagupovová. „To je prostě o štěstí ten konec. Nebyla to připravená akce, ale prohráli jsme to v okamžiku, kdy jsme vedli o deset bodů,“ ví Natália Hejková, slovenská trenérka basketbalistek USK Praha, pro které se situace v tabulce Euroligové skupiny po přímém souboji o první příčku a porážce s Valencií celkem komplikuje.