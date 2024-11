České tenistky se v Malaze utkají s Polkami. ‚Je dost těžké udržet tempo Šwiatekové,’ popsala Nosková

České tenistky si ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové zahrají s Polskem, které v Malaze porazilo domácí Španělsko 2:0 na zápasy. Oba duely byly hodně vyrovnané a především dlouhé, což by mohla být drobná výhoda pro český výběr. Zápas Česko–Polsko začne nejdříve v 17.00. Od zpravodaje z místa Malaga (Španělsko) 16:05 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Linda Nosková na tréninku před zahájením finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Malaze | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě jsem nečekal, že budou hrát první zápas skoro čtyři hodiny. Teoreticky to může mít vliv na jejich sestavu, ale to už je jejich záležitost,“ řekl krátce po polském postupu český kapitán Petr Pála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Iga Šwiateková nemá ráda holky, které do toho neustále tlačí, řekla česká tenistka Linda Nosková, která se s Polkou nejspíš utká ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové

O tom, kdo v týmu nastoupí na pozici číslo jedna, ale pochyby nemá: „Určitě bude hrát Iga (Šwiateková). Uvidíme, kdo bude hrát dvojku.“ S Polkou Šwiatekovou se tak s největší pravděpodobností utká Linda Nosková, česká jednička alespoň podle žebříčkového umístění.

Nosková už v aktuální sezoně dokázala pětinásobnou grandslamovou vítězku porazit, konkrétně na začátku roku na Australian Open. Česká tenistka tak ví, co by na světovou dvojku mohlo platit.

1:29 ‚Teď už by to člověk ani nepoznal.‘ Počasí v Malaze se uklidnilo a české tenistky poprvé trénovaly Číst článek

„Vím, že nemá ráda hrát s holkami, které do toho neustále tlačí. Samozřejmě se o to každý snaží. Iga je jedna z těch nejšikovnějších nebo nejrychlejších hráček na okruhu, to je její přednost. Je dost těžké udržet to tempo,“ popsala Linda Nosková.

V případném deblu, který by se hrál za stavu 1:1 po singlech, by měla nastoupit Kateřina Siniaková, která po čtvrté v kariéře zakončí sezonu jako světová jednička ve čtyřhře. Během roku vystřídala netradičně vysoký počet parťaček, konkrétně osm. Ale nemyslí si, že by jí tato zkušenost měla nějak významně pomoci teď v Malaze.

„Asi to je jedno. Řekla bych, že se na to zvyknout nedá. Ať už bych hrála celý rok s jednou hráčkou, nebo s pěti, s deseti, tak myslím, že vždycky to je změna. Ale doufám, že se dokážu co nejrychleji přizpůsobit a že to pak pomůže výsledku,“ říká Siniaková.

Nothing but respect @iga_swiatek pushes her team over the line and takes the tie defeating Badosa 6-3 6-7(7) 6-1!#BJKCuppic.twitter.com/ExelzmX6ay — wta (@WTA) November 15, 2024