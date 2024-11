‚Teď už by to člověk ani nepoznal.‘ Počasí v Malaze se uklidnilo a české tenistky poprvé trénovaly

České tenistky se v pátek dozví, s kým se v Malaze utkají ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové. Jejich soupeř vzejde z dopoledního souboje mezi Polskem a domácím Španělskem. Tento duel se kvůli počasí musel odložit. Málaga (Španělsko) 11:17 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Bejlek na tréninku v dějišti Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Málaze | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

Španělky se měly s Polkami utkat už ve středu. Kvůli silnému dešti a bouřce a s ohledem na nedávné tragické povodně ve Valencii organizátoři preventivně duel přesunuli. O den později už se ale počasí umoudřilo a první trénink absolvoval v Malaze i český tým.

„Jsem rád, že to přešlo, ty deště. Městu to ulevilo, záběry nebyl nejlepší. Byly tady popadané nějaké věci okolo tréninkových kurtů, ale hala super. Obrovský stan a vypadá moc pěkně,“ vyprávěl český kapitán Petr Pála.

Den po bleskových záplavách, kdy v některých částech Malagy byla auta z poloviny pod vodou, by člověk skoro nepoznal, že se v Malaze něco stalo.

„Asi na to nebyly ready kanalizace a všechno. Teď ale druhý den to není moc vidět, že by se stalo to, co jsme viděli na videích z centra. V hale bylo trochu vody, nějaké louže, ale jinak by to člověk nepoznal,“ říká Sára Bejlek, která je v týmu pro Pohár Billie Jean Kingové nominována podruhé, na svůj první zápas v týmové soutěži ale zatím čeká.

Kromě ní jsou v nominaci Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a Dominika Šalková. Český výběr nastoupí ke čtvrtfinálovému utkání v sobotu.