Chci být nejlepší, je to pro mne hnací motor, přiznává gólman Vejmelka. Na Vezinovu trofej nemyslí

Hokejový brankář Karel Vejmelka potvrzuje, že mu výměna arizonské pouště za hory u Salt Lake City svědčí. Český reprezentant se v dresu amerického Utahu stal nejen gólmanskou jedničkou, ale i týmovou oporou. Nově vzniklý klub, který zažívá premiéru v NHL, má i díky Vejmelkovi stále šanci na play-off. New York 14:02 24. ledna 2025

„Měl jsem nějaké cíle do sezony a snažím se je postupně plnit. Být jednička a chytat co nejvíc zápasů, to je jeden z hlavních cílů. Pořád ještě zbývá polovina zápasů do konce základní části, takže se chceme určitě dostat do pozici pro play-off a to je můj cíl, který chci splnit,“ hodnotí dosavadní průběh sezony hokejový brankář Karel Vejmelka.

Český reprezentant má téměř 91% úspěšnost zásahů a oficiální web NHL ho, stejně jako Lukáše Dostála, zařadil mezi 15 adeptů na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře soutěže. Byť jasným favoritem je Američan Connor Hellebuyck z Winnipegu.

„Jsou to nějaké spekulace, je ještě spousta zápasů do konce. Samozřejmě chci být nejlepší, to je jasné, ale ještě je spousta práce přede mnou a postupnými kroky to chci plnit. Je to pro mě ale hnací motor,“ říká brankář Utahu, tedy celku, který vznikl před touto sezonou přestěhováním klubu Arizona Coyotes.

Vejmelka působil v arizonské hale pro necelých 5000 diváků tři sezony a pokaždé skončil s týmem ve spodních patrech tabulky. Teď chytá v aréně pro více než 16 000 fanoušků.

„S Arizonou se to dá těžko srovnávat, tam to bylo specifické a nechodilo tolik lidí. Je to docela rachot, i na poměry NHL je ta atmosféra výjimečná. I samotní fanoušci si to užívají, že hokej v Utahu mají a očekávání se naplnily do maxima,“ dodává Vejmelka.

Překonat očekávání by Karel Vejmelka a hokejisti Utahu mohli, pokud by prošli do play-off. Aktuálně jsou v západní konferenci na 11. místě.

