Zvládla jsem to dobře, na mé poměry, těší Noskovou po výhře nad Światekovou. Dnes už neusnu, dodává

Lindo, obrovská gratulace. Výhra na centrkurtu, výhra nad světovou jedničkou a premiérový postup do osmifinále. Jak se to poslouchá?

Skvělé. Byl to pro mě neskutečný zápas. Hodně fyzicky i psychicky náročný, ale jsem ráda, že jsem ho zvládla. Bylo tam pár hodně těžkých chvil, hlavně ve třetím setu. Zvládla jsem to dobře, na mé poměry.

Mluvila jste o kritických momentech. Co vám pomohlo, že jste se přes ně dostala?

Tu atmosféru, diváky a velikost kurtu a že jsem poprvé v tomhle kole poprvé v životě, jsem si nepřipouštěla ani na začátku. Šla jsem na kurt s tím, že to bude zápas jako každý jiný. Ne, že bych neměla co ztratit, ale že jsem tam přišla vyhrát, i když statisticky a herně je ona lepší než já. Dneska jsem to využila. Kritické momenty jsem zvládla taky dobře, že mě úplně nepřeválcovala.

Přidali vám i fanoušci?

Myslím, že na konci už byla většina na mé straně. Myslím, že dneska nás podporovali obě víceméně rovnoměrně.

Spousta es a nejlepší podání v závěru. Jak jste s tím spokojená?

Pomohla jsem si s tím opravdu hodně. Takhle dobrý servis jsem v zápase už nějakou chvíli neměla. Vizuálně se mi na tom kurtu hrálo dobře.

Na co jste byla tenisově nejvíce pyšná?

Hlavně mentálně, že jsem s ní dokázala držet krok a že jsem se nehnala, jak to někdy umím, do zbytečných vítězných míčů, které nemám připravené. Hodněkrát jsem přemýšlela, jak si připravit výměnu, abych se dostala do situace, ze které by bylo lehčí zakončit. Jsem ráda, že jsem s ní udržela tempo.

Měla jste tu dva trenéry: Tomáše Krupu a Davida Kotyzu. Jaký byl plán a co vám po utkání řekli?

Ještě na to nebyl dnes čas. Už je pozdě, nemám na to dnes asi hlavu, takže budu ráda, že se najím a půjdu na nějakou masáž. Dneska už asi neusnu, takže zítra to rozebereme. Byla jsem hlavně s trenérem Kroupou, rozehrávali jsme se před tím spolu. Pan Kotyza je tu hlavně s juniory, ale jsme ráda, že přišel na můj zápas a byl součástí toho momentu.

Je to asi náročné zpracovat všechny ty emoce. Máte nějaký plán, jak to vše zvládnout?

Tohle je součástí toho, když se člověku něco takového povede. Chci se soustředit na další kolo a jsem zvědavá, jak budu hrát, protože jsem nikdy s Elinou Svitolinovou nehrála. Ona byla vždy můj vzor, ještě předtím, než měla dítě. Bude to další skvělý zápas a samozřejmě chci vyhrát. Myslím, že v neděli už se na dnešek vůbec nebudu soustředit.