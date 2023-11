‚Tohle se neodmítá.‘ Kolodziejová s Vondroušovou jsou na Turnaji mistryň náhradnicemi ve čtyřhře

Tenistku Miriam Kolodziejovou můžete celkem často vídat na zápasech její dobré kamarádky Markéty Vondroušové, a platí to také o současném Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu. Klubová spoluhráčka wimbledonské šampionky Miriam Kolodziejová tam vyrazila jen na pár dní a brala to jako příjemnou dovolenou. Jenže k odpočívání u moře musela přidat i tréninky, s Markétou Vondroušovou se totiž stala nečekaně náhradnicí ve čtyřhře. Cancún (Mexiko) 20:25 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová a Miriam Kolodziejová na turnaji v Praze | Zdroj: Profimedia

Na Turnaj mistryň vyrazila jako doprovod své dobré kamarádky a brala ho jako příjemnou dovolenou, jenže, taky se může stát, že si nečekaně zahraje.

„Mám sice problémy s pravým zápěstím, ale zkoušela jsem si pinknout, protože nastala taková situace, že jsme s Maky první alternativa. Když tak musím být připravená nastoupit, kdyby se někdo zranil. Spíš s tím nepočítám, ale musím tady být do pátku do skončení skupin. Nějak tady tedy jsem, protože tohle se neodmítá, být první náhradnicí na Turnaji mistryň. Zrovna jsem tu byla, z WTA se mě ptali, jestli mám sebou věci. Říkala jsem, že ne, ale že tuším, co se děje. Řekli mi, že všechny náhradnice to odmítly a že my s Maky jsme první na řadě,“ popsala Miriam Kolodziejová Radiožurnálu Sport neobvyklý příběh, ve kterém se z dovolenkářky může stát účastnicí Turnaje mistryň.

S kamarádkou Markétou Vondroušovou jsou prvními náhradnicemi v ženském deblu. I když spíš nepočítá s možností, že by si skutečně v mexickém Cancúnu zahrály, a že někdo v této fázi odstoupí není příliš pravděpodobné, novou roli si užívá.

„Když už jsem tady, tak proč tady nezůstat. Je to v Cancúnu, tak co. Dá se to vydržet,“ vypráví Miriam Kolodziejová, která se s Markétou Vondroušovou zná už nějakých šestnáct let.

Letité kamarádky

Bydlely spolu na pražské Švanici, společně se radovaly z trofejí na juniorském grandslamu. Fanoušci si také mohou pamatovat, jak velkoryse se Kolodziejová zachovala letos ve Wimbledonu, kde pozdější šampionku podporovala v odstoupení z dobře rozehrané soutěže deblistek, tak aby neohrozila zdraví a singlové cíle své kamarádky.

„Myslím, že se podporujeme hodně,“ říká Miriam Kolodziejová, která prozradila také jednu starší wimbledonskou historku, z loňského roku.

„Když jsem se tam dostala do kvalifikace singlu, byl to můj první grandslam, tak ona za mnou se sádrou přijela na Wimbledon. Ona si tam udělali výlet a za rok pak Wimbledon vyhrála,“ váží si Miriam Kolodziejová dlouholetého kamarádství s Markétou Vondroušovou, se kterou by teď teoreticky mohla zasáhnout do soutěže deblistek na Turnaji mistryň.