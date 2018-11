Budu si celý den užívat a snad to dopadne dobře, těší se Siniaková na fedcupové finále

„Pocity jsou skvělé, jsem hrozně nadšená, že půjdu na kurt, hrozně moc se těším. Věřím, že to bude skvělé. Cítím se dobře a doufám, že to přenesu i do zápasu,“ říká Kateřina Siniaková.

„Předpokládám, že budu určitě nervózní, ale myslím, že to je toho součástí, jsme na to zvyklí. Zápas jako zápas. Očekávám, že tam nervozita bude, ale věřím, že se do toho dostanu. Budu bojovat. Většinou se snažím dobře rozhýbat, nemyslet na to a pak to během zápasu odejde,“ dodává dvaadvacetiletá tenistka.

Kateřina Siniaková přiznává, že se bude snažit dělat věci tak jako obvykle. Jako by ji čekal běžný zápas na některém z turnajů. Jenom tak se prý může ubránit tomu, aby ji pohltily emoce a nervozita víc, než je zdrávo.

„Myslím, že je tady v týmu skvělá parta, takže jsem hrozně ráda, že v něm můžu být. Budu si celý den užívat a snad to dopadne dobře,“ říká Siniaková, která je týmovou jedničkou místo nemocné Petry Kvitové, která do sobotních zápasů nezasáhne.

Siniaková se utká s Alison Riskeovou ve druhé sobotní dvouhře. A počítá i s tím, že si na utkání nějakou dobu počká, protože nastoupí až poté, co dohrají Barbora Strýcová a Sofia Keninová. A je známo, že česká dvojka většinou nehraje krátké duely.

„Dlouhý může být, ale věřím, že když bude skvělý a vítězný, tak nám to nikomu vadit nebude,“ usmívá se Kateřina Siniaková.

Hrát začne Siniaková odhadem mezi pátou a šestou hodinou odpoledne, ale fanouškům v libeňské hale se představí už dřív, a to na slavnostním nástupu všech účastníků finále, které začíná v 13.45. Právě v tento čas program víkendového utkání Česko - USA začne.