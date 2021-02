S trenéry komunikuje na dálku, i tak vítězí. ‚Musíme to brát tak, jak to je,‘ nestěžuje si tenistka Muchová

Tenistka Karolína Muchová vstoupila suverénně do letní série v Melbourne. Američanku Caty McNallyovou porazila dvakrát 6:1 a na kurtu na ní nebylo znát, jak složité období musela v posledních týdnech překonávat. I když byla sama zdravá, na předchozím turnaji v Abú Zabí skončila před třemi týdny v izolaci. Teď v Austrálii měla štěstí, že v nejpřísnějším režimu nemusela pokračovat. Melbourne 16:17 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

V nové sezóně ji ještě nikdo nedokázal porazit. Na dvou různých kontinentech, ani ve dvouhře, ani v deblu. Žádný titul ale zatím Karolína Muchová nemá a své zápasy by spočítala na prstech jedné ruky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolína Muchová se musí v Austrálii vyrovnat s pomocí trenérů na dálku. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

V australském Melbourne nyní postoupila do druhého kola a minule v Abú Zabí uprostřed dobře rozehraného turnaje nečekaně odstoupila. Jako blízký kontakt totiž skončila v izolaci, jak řekla Radiožurnálu: „Někdo má s tím kontaktem smůlu. Doba je jiná. Musíme to brát tak, jak to je, nejde se na nikoho zlobit.“

Navíc se Muchová z domova se mezitím dozvěděla, že bude kvůli pozitivnímu testu na koronavirus bez herního kouče Davida Kotyzy. „Byla jsem ráda, že mi alespoň povolili vzít si s sebou Báru. Ona se výborně zná s Davidem, takže zatím komunikujeme dobře,“ vypráví Muchová, které teď v Melbourne pomáhá bývalá deblová spoluhráčka z některých turnajů i kamarádka Barbora Štefková.

Muchová má s sebou také fyzioterapeuta. A naštěstí hned od začátku zdejší karantény. „Každý z mého týmu letěl v jiném letadle, takže jsem se jen modlila, ať se sem všichni dostanou v pořádku,“ popisuje česká tenistka.

Karolína Muchová je nakonec ráda za to, jak to dopadlo, a že mohla během povinné čtrnáctidenní karantény v Melbourne trénovat. Protože v přísné izolaci mohla být i měsíc, kdyby letěla do Austrálie některým ze tří spojů s pozitivním případem.

„Chytila jsem to letadlo, které mohlo trénovat alespoň pět hodin denně,“ líčí Muchová. Připravovat se mohla konkrétně s Karolínou Plíškovou a jejím koučem Saschou Bajinem, což byla stálá dvojice, kterou během celé karantény potkávala.

I když se při tom snažila plnit i to, co jí herní i kondiční trenér, tedy David Kotyza a Jaroslav Blažek, na dálku z domova naplánovali. „Fungovalo to dobře,“ chválí si Muchová.

Teď už hraje Karolína Muchová po delší době zase o turnajové body a díky dobrému výkonu v tom může pokračovat.