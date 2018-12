Stíhací závod opanoval Francouz Fourcade, Moravec si polepšil na 28 místo

Stíhací závod v Hochfilzenu vyhrál Francouzský biatlonista Martin Fourcade, který na střelnici ani jednou nechyboval. Na druhém místě se umístil Němec Arnd Peiffer, třetí doběhl norský závodník Vetle Sjastad Christiansen. Michal Krčmář si oproti sprintu pohoršil o čtyři příčky, Ondřej Moravec si naopak polepšíl a skončil 28. Hochfilzen 15:34 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhací závod v Hochfilzenu vyhrál Francouzský biatlonista Martin Fourcade | Foto: Darko Bandic | Zdroj: ČTK/AP

Do sobotní stíhačky v Hochfilzenu se z českých biatlonistů nominovali Michal Krčmář, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr. Poslední jmenovaný ale do závodů nenastoupil.

Jako první odstartoval do stíhacího závodu vítěz sprintu Johannes T. Bö z Norska. Na čele se držel až do druhé střelby, kde ale napáchal tři chyby na střelnici a pořadím se propadl. Na dalších položkách minul ještě třikrát, což ho odsoudilo na konečné deváté místo.

Naopak vítěz Světového poháru z minulé sezony Fourcade chybu neudělal a dojel si pro vítězství. Druhý skončil Němec Pfeifer se ztrátou téměř 14 sekund. Třetí místo obsadil norský biatlonista Vetle Sjastad Christiansen.

Krčmář chtěl navázat na čistou střelbu ze sprintu a zrychlit běh. Střelecky ale tentokrát stoprocentní nebyl a třikrát minul terč. Oproti sprintu si tak pohoršil a skončil na 24. místě.

To Ondřej Moravec střílel přesně až do poslední položky, kde jeden terč minul. I přesto si ale polepšil a po pátečním 57. místě ve sprintu doběhl ve stíhacím závodě na 28. místě.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 32:22,3 (0 trest. okruhů), 2. Peiffer (Něm.) -13,7 (1), 3. Christiansen (Nor.) -16,1 (0), 4. Eberhard (Rak.) -37,4 (3), 5. Hofer (It.) -42,2 (2), 6. Weger (Švýc.) -42,6 (2), 7. Loginov (Rus.) -43,0 (2), 8. Schempp (Něm.) -59,6 (0), 9. J. T. Bö (Nor.) -1:00,0 (6), 10. Claude (Belg.) -1:00,1 (0), ...24. Krčmář -2:02,9 (3), 28. Moravec (oba ČR) -2:14,7 (1).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 248, 2. M. Fourcade 191, 3. Guigonnat (Fr.) 187, 4. Loginov 178, 5. Eder (Rak.) 177, 6. Eberhard 151, ...14. Krčmář 119, 27. Moravec 63.