‚Jsme lidi a ne stroje.‘ Gabriela Koukalová se po mistrovství světa zastala biatlonistů

„Sport je vrtkavá věc a biatlon tuplem. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká. Stejně, jako je velmi tenká hranice mezi uznáním a zatracením. Letošní mistrovství světa v biatlonu se našim biatlonistům. Nikdo ale nevidí to brutální úsilí, které tomu všichni včetně realizačního týmu věnovali,“ sdělila Gabriela Koukalová na svém facebookovém profilu.

Reagovala na mistrovství světa biatlonistů ve švédském Östersundu, ze kterého se česká výprava vrací bez medaile. Nejblíž cennému kovu byla mužská štafeta, která skončila čtvrtá.

„Je krásné, když slaví fanoušci společně se sportovci úspěchy. Je ale důležité přijmout společně i neúspěchy. To je sport a my všichni jsme prostě lidi a ne stroje,“ dodala s připomínkou Emila Zátopka a jeho hesla: „Když nemůžeš, přidej.“

Byla to právě Gabriela Koukalová, kdo v poslední dekádě českému biatlonu k medailím pomáhal. V roce 2013 získala bronz se smíšenou štafetou, o dva roky později tehdy český výběr dokonce celou soutěže ovládl a Koukalová navíc brala stříbro z vytrvalostního závodu.

Z Hochfilzenu 2017 si tehdy 27letá závodnice přivezla kompletní sbírku medailí. K bronzu ze stíhačky a stříbru z vytrvalostního závodu ovládla sprint – jde o jediné české individuální zlato od roku 2005 a zlatu Romana Dostála.

Do další sezony ale nenastoupila a kvůli problémům s lýtky neodcestovala ani na olympiádu do Pchjongčchangu. Po vydání knihy „Jiná“, ve které se kriticky rozepsala i o vztazích v týmu, už se k reprezentaci nepřipojila. V jednom z předchozích příspěvků ale neznačila, že se chce o své další kariéře rozhodnout do konce května.

Šéf českého biatlonového svazu Jiří Hamza Radiožurnálu řekl, že po MS v Östersundu chystá změny v realizačním týmu. Konkrétní být nechtěl, jen ujistil, že s hlavními trenéry mužů a žen Zdeňkem Vítkem a Norem Egilem Gjellandem dál počítá.