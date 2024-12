Nejlepší z českých biatlonistů ve sprintu byl na 22. místě Hornig, závod ovládl Francouz Jacquelin

Čeští biatlonisté se v úvodním sprintu sezony Světového poháru v Kontiolahti do nejlepší dvacítky nevešli. Nejlepší byl Vítězslav Hornig, který po dvou trestných kolech obsadil 22. místo. Zvítězil střelecky bezchybný Francouz Émilien Jacquelin, o necelých 19 sekund porazil Švéda Sebastiana Samuelssona. Třetí byl Němec Philipp Nawrath. Kontiolahti 18:47 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z Čechů bodovali také Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký. Třiatřicetiletý Krčmář minul na střelnici dva terče a dojel na 36. místě, Štvrtecký bral po stejné střelecké bilanci poslední bod za 40. příčku. Jonáš Mareček jel na tři trestná kola a obsadil 72. místo. Tomáš Mikyska, jenž se vrátil po zdravotních potížích, udělal dvě chyby a byl 75.

Pětadvacetiletý Hornig potvrdil v úvodu sezony běžecký vzestup a vylepšil si tři dny po 27. místě ze zkráceného vytrvalostního závodu kariérní maximum. Od lepšího umístění ho připravily dvě chyby při střelbě. Jednu udělal při položce vleže, druhou vestoje.

„Cítím se tu dobře. V posledním kole jsem zachytil super vláček, kdy se tam sjel Émilien Jacquelin s Endre Strömsheimem, takže jsem se toho vláčku snažil chytit. Do cíle jsem to rval, co se dalo,“ řekl Hornig pro Českou televizi.

„Škoda těch dvou ran. Dvě nuly nevisely tak vysoko. Ve stojce to musela být strašně těsná rána. Myslím, že se dvě nuly dnes střelit daly,“ doplnil Hornig.

Krčmář při stojce minul

Nejzkušenější český biatlonista v poli Krčmář nenavázal na bezchybné štafety i vytrvalostní závod. Při úvodní střelbě vleže sice udržel nulu, při stojce už ale dvakrát minul a propadl se.

„Neřekl bych, že se střelba zrychlila. Pořád byla na sprint dost pomalá. Riziko tam nebylo. Ba naopak, ve stoje asi převládla přemíra hlídání. Mělo to být plynulejší a víc to tam pustit. Minimálně by to dopadlo stejně, ale rychleji,“ uvedl Krčmář, který v minulých dnech řešil také žaludeční problémy.

Devětadvacetiletý Jacquelin si připsal druhý triumf v závodě SP a první ve sprintu. Dosud vyhrál jen před třemi lety domácí závod s hromadným startem v Annecy.

Po pátku se posunul na druhé místo seriálu. Mimo stupně vítězů skončili nečekaně Norové. Nejlepším z nich byl obhájce celkového prvenství Johannes Thingnes Bö, jenž obsadil po dvou trestných kolech páté místo.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko): Muži - sprint (10 km muži). 1. Jacquelin (Fr.) 23:03,1 (0 tr. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -18,9 (1), 3. Nawrath (Něm.) -25,1 (0), 4. Wright (USA) -29,1 (0), 5. J. T. Bö -51,0 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -54,7 (1), ...22. Hornig -1:22,3 (2), 36. Krčmář -1:49,5 (2), 40. Štvrtecký -1:54,6 (2), 72. Mareček -2:51,4 (3), 75. Mikyska (všichni ČR) -2:58,2 (2). Průběžné pořadí (po 2 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 125 bodů, 2. Jacquelin 117, 3. Laegreid 99, 4. Strömsheim (oba Nor.) 90, 5. Nawrath 84, 6. Mandzyn (Ukr.) 82, ...21. Hornig 33, 27. Krčmář 27, 56. Štvrtecký 1.