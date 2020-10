Zužitkovala jsem své krasobruslařské a hokejové geny, smála se Ledecká po závodě na zmrzlé trati

Naposledy závodila Ester Ledecká v obřím slalomu na lyžích na jaře 2018. V sobotu se postavila na start této disciplíny v rakouském Söldenu a nakonec mohla být spokojená, když si vyjela účast ve druhém kole a nakonec obsadila dvacáté místo. O závodě i o podmínkách Světového poháru v době pandemie koronaviru pak povídala reportérovi Radiožurnálu. Sölden (Rakousko) 15:18 17. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Kdo by byl čekal, že v obřím slalomu v závodě Světového poháru si dokonce sednete na křeslo pro vedoucí závodnici. Bylo to ve vašich snech?

Je to fajn pocit. Přála jsem si, abych se dostala do druhého kola, abych tu mohla jet aspoň dvě jízdy, protože je to krásný kopec a úžasný zážitek. Jsem ráda, že se mi to povedlo, navíc jsem myslím zajela docela dobrou jízdu na to, co mám v obřáku natrénováno. Snad jsem vyjela i místo dalším Češkám.

Po první jízdě jste přicházela hodně rozesmátá. Pobavilo vás, že jste byla dvaadvacátá, nebo ještě něco na trati?

Tohle je takový hodně specifický kopec. Odshora až dolů to prolili vodou, takže jsem tu myslím zužitkovala své krasobruslařské a hokejové geny. Možná by bylo lepší to jet na bruslích, protože to byl fakt čistý led, ale jsem ráda za tu zkušenost. Měla jsem hroznou radost, že se mi povedlo zajet lepší čas než minule, že jsem se posunula, a myslím si, že jsem na tom lyžařsky lépe než před třemi lety. To je myslím vždycky dobré zjištění.

Jaký rozdíl je takový kopec proti obřím slalomům, které jezdíte na snowboardu? Přeci jen ty brány jsou pravidelné, nevypadá to, že by tam byla nějaká záludnost.

Snowboard je těžší, protože máte jen jednu hranu, takže jen jednu šanci na úspěch. Na lyžích to není jednodušší, ty kopce jsou brutálnější, tohle je asi ten nejprudší, na kterém jsem stála. Každý má něco, ve snowboardu mám více zkušeností, tady to snad ještě budu sbírat.

Teď tu od sebe stojíme na dva metry, oba jsme zakuklení od hlavy až k patě. Myslíte, že má Světový pohár šanci se v těchto podmínkách dokončit?

Znáte mě s těmi brýlemi, já jsem sadista, jen jsem si k tomu ještě vytáhla roušku. Pro mě to až takový rozdíl není. Myslím, že se to zvládne, organizátoři dělají fakt skvělou práci. Myslím, že je to pro nás dost bezpečné. Taková je teď situace a jsem ráda, že se i v této situaci rozhodli Světový uspořádat, i když je to obtížné. Strašně jim za to děkuju, protože závodění je to nejmilejší, co v životě mám, strašně mě to baví. Doufám, že se závodů odjede co nejvíc.