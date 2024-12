Hlavním cílem bylo to sjet, dělám hodně chyb, vidí prostor pro zlepšení po návratu lyžařka Vonnová

Jeden den jasno, druhý den sněhová bouře. Počasí na rozdíl od soboty nepustilo v neděli lyžařky na start závodu Světového poháru ve Svatém Mořici. Ester Ledecká si tak před Vánoci připsala o víkendu jen jednu sedmou příčku a mohla být spokojená, podobně jako Američanka Lindsey Vonnová. Ta se ve čtyřiceti letech vrátila 14. místem. Od zpravodaje z místa Svatý Mořic (Švýcarsko) 12:41 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařka Lindsey Vonnová po závodě ve Svatém Mořici | Foto: Gintare Karpaviciute | Zdroj: Reuters

„Na lyžování je nejlepší ten pocit, když stojíte ve startovní bráně a víte, že teď musíte něco předvést. Miluju ten tlak na výsledek, jak vám to stlačuje nervozitou žaludek. Jsem nadšená, že tohle zase můžu zažívat,“ říkala Lindsey Vonnová, která byla v cílovém prostoru nepřehlédnutelná.

Nejen svým typickým bílým kulichem s obříma ušima, který roky nosí na závody, ale i svým výsledkem. Po dlouhé pauze ztratila na vítězku jen něco málo přes sekundu.

„Jsem docela blízko, co se času týče. Nahoře jsem byla z nějakého důvodu hodně pomalá, ale v náročné technické spodní pasáži jsem jela rychle. Hlavním cílem bylo to sjet. Pořád jezdím agresivně, ale zároveň dělám hodně chyb,“ ví Vonnová, že ještě může pár věcí doladit.

Zprávy o tréninku Vonnové byly převážně od lidí, kteří ji viděli trénovat, a všichni říkali, že je na tom velmi dobře. V amerických Copper Mountains se s ní potkala i Ester Ledecká.

„Jezdila s námi v Copperu, tam jezdila rychle. Moc toho za léta, kdy pauzírovala, neztratila. Naopak tím, že ji teď ta kolena výrazně méně trápí, tak by mohla jezdit fakt rychle. Určitě ji nepodceňuji. Její věk vůbec nehraje roli, je silná a rychlá,“ popisuje česká lyžařka, že by se Vonnová mohla ještě v průběhu sezony zlepšovat.

Česká reprezentantka to říkala ještě před jízdou Vonnové, ale naprosto přesně se trefila. Američanka ukázala i řadě lidí, kteří nechápou její návrat, že se s ní i v jejích čtyřiceti letech musí počítat.

„Věk je jenom číslo. Jsem ve skvělé formě a cítím se výrazně lépe, než v závěrečných letech své kariéry. Každý z nás má jinou zkušenost a nejde ji aplikovat paušálně. Oproti době, kdy jsem končila, teď jezdí výrazně starší závodníci. Podívejte se na muže. Ve dvaačtyřiceti, třiačtyřiceti letech se pořád dá jezdit na elitní úrovni. Nevidím důvod, proč by ženy nemohly dokázat to, co dokáží muži,“ říkala Lindsey Vonnová po jediném závodě, který se tady ve Svatém Mořici jel.