Sáblíková brala na Světovém poháru v Heerenveenu bronz z tříkilometrové trati, vyhrála De Jongová

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na Světovém poháru v Heerenveenu třetí místo v závodu na 3000 metrů a třetí je i v průběžném pořadí seriálu na dlouhých tratích. Z vítězství se radovala domácí Antoinette de Jongová, která byla o 91 setin sekundy rychlejší. Na druhou Kanaďanku Isabelle Weidemannovou ztratila česká reprezentantka dvě desetiny sekundy. Heerenveen 16:17 16. prosince 2018 Martina Sáblíková. | Zdroj: ČTK

Sáblíková se v Nizozemsku představila pouze na 'trojce'. Od minulého týdne totiž bojovala se zdravotními problémy, které ovlivnily i její trénink. V předposlední rozjížďce nakonec zajela čas 4:00,337 a v přímém souboji porazila domácí Esmee Visserovou, která doposud vedla SP.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka však nestačila na De Jongovou, která jela již ve druhé rozjížďce a sama. Její plánovaná soupeřka a krajanka Ireen Wüstová se totiž na start nepostavila.

Sáblíkovou porazila také Weidemannová, které osobní rekord 4:00,129 vedle druhého místa zajistil i vedení v SP. Rodačka z Nového Města na Moravě na ni po čtyřech závodech ztrácí deset bodů. Za druhou Visserovou, olympijskou vítězkou na pětikilometrové trati, má jen dvoubodový odstup.

Druhá česká rychlobruslařka Natálie Kerschbaummayr se představila v divizi B, ve které obsadila časem 4:26,469 poslední místo. Nemocná Nikola Zdráhalová v Heerenveenu nestartovala.

Sebastian Druszkiewicz zasáhl do závodu na 5000 metrů a v divizi B skončil na 21. místě. Do průběžného pořadí SP tak získal čtyři body.

Seriál SP bude pátým dílem pokračovat od 1. do 3. února v Hamaru.

SP v rychlobruslení v Heerenveenu (Nizozemsko):



Muži:

1000 m: 1. Nuis (Niz.) 1:07,803, 2. Kuližnikov 1:07,930, 3. Juskov (oba Rus.) 1:07,953.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Holmefjord Lorentzen (Nor.) 177, 2. Nuis 174, 3. Kuližnikov 174.

Ženy:

1000 m: 1. Boweová (USA) 1:13,249, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:13,939, 3. Šichovová (Rus.) 1:14,031.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Boweová 217, 2. M. Takagiová 202, 3. Herzogová (Rak.) 177.

3000 m: 1. De Jongová (Niz.) 3:59,419, 2. Weidemannová (Kan.) 4:00,129, 3. Sáblíková 4:00,337, ...divize B: 24. Kerschbaummayr (obě ČR) 4:26,469.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Weidemannová 200, 2. Visserová (Niz.) 192, 3. Sáblíková 190, ...17. Zdráhalová 79, 42. Kerschbaummayr 16.