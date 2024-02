Šéf údržbářů trati v Novém Městě na Moravě: Mám radost, když jsou sportovci i servismani spokojení

Tratě na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě jsou stále v pořádku. Teplému počasí navzdory. Může za to parta lidí, které šéfuje muž, co právě tratě na jiných velkých akcích kontroluje. Seznámíme se s ním v dalším díle seriálu o zákulisí světového šampionátu.

Zhruba dvě hodiny zbývají do startu sprintu a po trati se prohánějí servismani, kteří potřebují otestovat lyže. Jsou to Lotyši, Němci, Švédové i Kanaďané. A já tady stojím s Martinem Holcem, který působí jako mezinárodní rozhodčí na závodech Světového poháru i mistrovství světa, ale tady v Novém Městě je zodpovědný za přípravu tratí.

„Cílem je, aby v tomhle případě ve sprintu měl první a poslední závodník stejnou trať,“ říká Holec o přípravě na sobotní závod.

Work on the track continued into the night hours 💪



IBU Race Director Borut Nunar: "I was satisfied with the quality of the tracks already during the Wednesday mixed relay. On Thursday and into Friday morning, the organizing team did an excellent job." pic.twitter.com/L0zPb6QIY3