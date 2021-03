Rakouský skokan na lyžích Kraft je potřetí mistrem světa. Na velkém můstku skončili Češi v prvním kole

Čeští reprezentanti skončili stejně jako na středním můstku v prvním kole. Nejlepší z nich Čestmír Kožíšek obsadil 36. místo. „Závod se nám nepovedl. Musíme pracovat dál, připravit se na novou sezonu a věřit, že další sezona bude jiná,“ řekl Kožíšek.

Kraft vedl už po úvodním kole, a přestože ve druhém ho předčili Johansson i Geiger, první místo v hustém sněžení udržel. Norského skokana porazil o 4,4 bodu.

Sedmadvacetiletý Rakušan navázal na dva individuální tituly z mistrovství světa v Lahti v roce 2017. Na svém oblíbeném můstku, kde v letech 2014 a 2016 slavil triumfy při Turné čtyř můstků, si vynahradil dosavadní nepříliš povedenou sezonu. V ní se rakouští skokani potýkali s koronavirem a na jejich výkonech to bylo znát. Kraftovým nejlepší výsledkem v závodech Světového poháru je třetí místo, v průběžném pořadí je až sedmnáctý.

Alespoň dva tituly na velkém můstku má jako třetí skokan v historii. Před ním to dokázali jen Nor Birger Ruud v letech 1931, 1935 a 1937 a Němec Martin Schmitt (1999 a 2001). Z MS má Kraft už jedenáct medailí.

Šampion ze středního můstku Polák Piotr Žyla se musel spokojit se čtvrtým místem. Obhájce titulu Němec Markus Eisenbichler byl až sedmnáctý. V druhém kole upadl a pohoršil si o jednu příčku oproti prvnímu. Suverén letošní sezony a už jistý vítěz Světového poháru Halvor Egner Granerud přišel o závod kvůli nákaze koronavirem.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu:

Skoky na lyžích:

Muži - velký můstek:

1. Kraft (Rak.) 276,5 b. (132,5+134 m), 2. Johansson (Nor.) 272,1 (129,5+135,5), 3. Geiger (Něm.) 267,4 (132+132), 4. Žyla (Pol.) 264,4 (130,5+137), 5. Lanišek (Slovin.) 258,5 (126,5+136,5), 6. Lindvik (Nor.) 257,2 (126,5+131,5), 7. J. Sató (Jap.) 256,7 (134+130,5), 8. Huber (Rak.) 255,3 (133,5+123,5), 9. C. Prevc (Slovin.) 253,2 (129,5+129,5), 10. Hörl (Rak.) 245,4 (127+136,5), ...36. Kožíšek 83,7 (112,5), 41. Štursa 67,6 (105,5), 42. Sakala 65,1 (103,5), 46. Polášek (všichni ČR) 59,2 (102,5).