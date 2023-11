Mrzí mě chyba v cílové rovince. Snad to příště vyjde na výhru, říká po životním závodě lyžař Novák

Po deseti letech se český běh na lyžích dostal opět na stupně vítězů ve Světovém poháru. První zastávka elitního seriálu skončila skvěle pro Michala Nováka, který ve finské Ruce vybojoval druhé místo v závodě na 20 kilometrů volně s hromadným startem. Ruka (Finsko) 22:03 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým slaví s Michalem Novákem zisk jeho stříbrné medaile ze závodu na 20 kilometrů volnou technikou ve finské Ruce | Zdroj: Profimedia

Michal Novák dokázal skvěle bojovat téměř na polárním kruhu nedaleko ruských hranic jak s mrazivými podmínkami, tak i s norskou dominancí. Jediným mužem, který se před sedmadvacetiletého Čecha dostal, byl stejně starý Nor Jan Thomas Jenssen. I pro závodníka ze severu Evropy to byly první stupně vítězů ve Světovém poháru v životě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si lyžaře Michala Nováka po životním závodě, když ve finské Ruce doběhl na druhém místě

„Je to obrovský úspěch, byť v cílové rovince jsem udělal trochu chybu, z čehož se musím ponaučit do příště. Věřím, že příště už to padne. Myslím si, že jsem to měl vyhrát. Na stadionu jsem nechal Jenssena zbytečně, aby mě přeskočil. To mě mrzí,“ říkal po svém nejlepším výsledku kariéry Michal Novák.

Český reprezentant se od začátku závodu pohyboval ve vedoucí skupině, která se postupně zredukovala na dvanáct lyžařů. „Pak jsem si říkal, kdy konečně Norové zrychlí, ale nic se nestalo. Pouze v posledním okruhu tam Andrew Musgrave zvyšoval tempo, ale dalo se to v pohodě uviset. Na finiš jsem se cítil dobře, že si ho chci vychutnat. Podařilo se to, ale nahoře na stadionu před cílem jsem to zbytečně pustil,“ vracel se Novák k momentu, kdy ho v poslední zatáčce vnitřní stopou podjel Nor Jenssen.

Český závodník při svém třetím startu ve třech dnech byl až překvapený, kolik sil mu ještě na závěr podniku ve finské Ruce v teplotách kolem minus 17 stupňů zbylo.

Novák tak navázal na Lukáše Bauera, který byl před deseti lety posledním Čechem na stupních vítězů ve Světovém poháru a v celkovém pořadí Světového poháru se tak posunul na průběžné třetí místo. Mezi elitní šesticí je jediným lyžařem bez norské vlajky.