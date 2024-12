‚Příprava na nový rok začíná.‘ Jislová s Krčmářem se představí na biatlonové exhibici v Německu

Českým biatlonistům končí sváteční volno. Po Vánocích se reprezentanti vrací k tréninku a dva z nich v pátek vyráží do Německa. Ne na Světový pohár do Oberhofu, tam se bude celý národní tým přesouvat až po Novém roce, ale do Gelsenkirchenu. Stadion fotbalového Schalke bude totiž v sobotu hostit tradiční exhibici. Gelsenkirchen (Německo) 18:05 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová a Michal Krčmář | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V soutěži dvojic měli český biatlon původně reprezentovat Michal Krčmář s Markétou Davidovou. Česká ženská jednička ale od Světového poháru v Hochfilzenu konzervativně léčí vyhřezlou ploténku a ještě nějaký čas určitě závodit nebude. A tak se místo ní na šedesátitisícovém stadionu představí převážně německým fanouškům Jessica Jislová.

Davidová nepůjde na operaci, vyhřezlou ploténku léčí konzervativně. Prognózy pro návrat k biatlonu nemá Číst článek

Ta, jak se zdá, vyléčila virózu, která ji skolila na předvánočním podniku ve francouzském Le Grand Bornand a kvůli které v Savojských Alpách vůbec nezávodila. Exhibici si vyzkouší s nejzkušenějším členem mužského národního týmu Krčmářem, který se startem ve svém plánu počítal.

„Na exhibici začíná moje příprava na nový závodní rok, protože už teď mám v hlavě nějaké věci, které je potřeba udělat přes Vánoce, abych se po Novém roce vrátil ještě konkurenceschopnější,“ říkal před odjezdem z Francie do Česka na svátky tak trochu tajemně Krčmář.

Na doplňující otázku, co chystá, odpověděl vyhýbavě, že si to nechá pro sebe. Každopádně on i Jislová vyráží do Německa už v pátek.

Už zítra budeme fandit Jessice Jislové a Michalu Krčmářovi na exhibici World Team Challenge. ✊



Přímý přenos sledujte od 18:00 na Eurosportu a ZDFhttps://t.co/Vs0m2LIxuw — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 27, 2024

Atraktivnější štafety

V Gelsenkirchenu se bude závodit tradičním způsobem, který je ale oproti klasickým závodům Světového poháru nebo mistrovství světa trochu odlišný. Kvůli větší atraktivitě totiž spojuje individuální disciplíny s fungováním smíšené štafety jednotlivců.

Biatlonisté soupeří podle národnosti ve dvojicích, jedou ale čtyři kola jako u klasického stíhacího nebo hromadného závodu, a po každé střelbě se střídají. Trestný okruh je dlouhý jen 75 metrů. Navíc neobvykle začíná závodem s hromadným startem, na který navazuje stíhací závod. Do něj startují páry podle výsledků z „masáku“.

Historie této biatlonové exhibice pořádané tradičně na fotbalovém stadionu Schalke sahá až do roku 2002. Poprvé se jela před 22 lety, od té doby byla zrušena jen kvůli covidu v letech 2020 a 2021.

Hrací plocha Veltins Areny se tradičně zahrne sněhem a zápolení biatlonistů sledují vyprodané ochozy. Nejlepším českým umístěním je druhé místo. Vybojoval ho Ondřej Moravec s Gabrielou Soukalovou v roce 2015 a pak o dva roky později ještě s Evou Puskarčíkovou.