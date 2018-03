Počet případů stalkingu se snižuje. To ale neznamená, že problém je na ústupu, říká odbornice

„Přistěhoval se přes celou Prahu do vedlejšího domu a kamkoliv jsme šli, tak jsme ho náhodou potkávali. Říkal mi, co máme na terase, takže tam musel chodit s dalekohledem, dělal nám scény na veřejnosti, když jsme třeba byli na ulici před obchodem. Neustále nás monitoroval.“

Popsala už dřív mladá žena, oběť stalkingu, pro Radiožurnál své zkušenosti. Svou identitu zveřejnit nechtěla. Bála se bývalého partnera, otce jejího dítěte, který se nesmířil s rozchodem. Jeho chování ničilo nejen její osobní, ale i profesní život. „Musela jsem změnit práci, protože se nabourával i do mých pracovních vtahů, psal mým šéfům.“

Bývalí partneři či ctitelé

Bývalí partneři jsou podle policie nejčastějšími pachateli stalkingu, následují je umanutí ctitelé. Nebezpečné pronásledování se projevuje především nevyžádaným kontaktem. Policejní psycholožka Ludmila Čírtková vysvětluje, kde je hranice mezi přípustným chováním a stalkingem.

„Jestliže pokračují projevy zájmu přes 6 týdnů a jejich intenzita je silná, například došlo k více než 10 pokusům o nevyžádaný kontakt, a jestliže se třeba přidává vyhrožování, tak je to určitě situace, kdy je potřeba vyhledat policii.“

Nulový kontakt a monitoring

Zhruba stovka lidí ročně se kvůli nebezpečnému pronásledování obrátí na Bílý kruh bezpečí, říká psycholožka a poradkyně Bílého kruhu Klára Zbořilová.

„První a nejdůležitější je, aby jasně sdělili pronásledovateli, že nestojí o kontakt s ním a tuto taktiku takzvaně nulového kontaktu důsledně dodržovali. Další je takzvaný monitoring, to znamená, že si vede evidenci kontaktů, schovává si e-maily, screenshoty ze sociálních sítí, smsky.“

Počet případů stalkingu vyšetřovaných policí se v posledních dvou letech výrazně snížil. Zatímco do roku 2015 jich bylo kolem pěti set ročně, předloni číslo kleslo na 400 a loni na zhruba na 340. Podle policejní psycholožky Ludmily Čírtkové to ale neznamená, že by pachatelů stalkingu ubývalo.

Oběti mlčí

„Naopak bychom mohli přijmout i hypotézu, že klesá počet obětí, které oznamují, ale vzrůstá počet obětí, které mlčí, anebo které třeba nepochodí v tom, že by policie přijala jejich trestní oznámení.“

Podle Čírtkové studie provedené Evropskou unií poukazují na to, že oběti mají často problém přesvědčit policii o závažnosti situace. Policejní prezidium v reakci na statistiky uvedlo, že kriminalita se celkově v České republice snižuje. Většinu registrovaných případů stalkingu policisté podle čísel objasní a zjistí pachatele. Loni začali kvůli nebezpečnému pronásledování stíhat 268 lidí.