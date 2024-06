Lékař přijel na kole, operoval ve stodole. Sestřeleného pilota Ossendorfa v Bretani před Němci ochránili

Před 80 lety se v Normandii vylodili spojenci a přispěli k porážce nacismu za druhé světové války. Do operace Overlord se zapojily tisícovky lodí a stovky tisíc vojáků. V květnu 1944 Němci nad Normandií sestřelili československého pilota Roberta Ossendorfa. Jeho příběh popisuje Radiožurnál. Paříž 7:00 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stéla nad pláží Bonaparte věnovaná odbojářům ze sítě Shelburn | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Vesnice Trédaniel, kousek od obce Moncontour v Bretani. Právě tady se před 80 lety odehrála velká přestřelka mezi československým letcem a německou posádkou.

„Tady to bylo pro Boba, tedy Roberta Ossendorfa, velmi náročné. Vraceli se s odbojářem Jeanem Kervellou. Bylo kolem desáté hodiny večer. Na křižovatce byli zrovna Němci, kteří chystali příjezd vojenského konvoje. Uprostřed křižovatky stál německý poddůstojník. Bob nebo ten odbojář, který s ním byl, začali střílet a zabili ho. Potom se dali na útěk,“ vypráví historik Jimmy Tual.

Na místě v tu chvíli bylo zhruba 30 německých vojáků. Jakmile viděli, že jejich spolubojovník padá k zemi, tak začali střílet a zasáhli Roberta Ossendorfa.

„Nevíme, kam přesně Roberta střelili, zřejmě někam do boku, do kyčlí. Francouzský odbojář odhodil svůj samopal a Bob pustil na zem svůj kolt, který měl u sebe od doby, kdy v Bretani havaroval. Přiběhli ke stavení a žádali o pomoc rodinu zemědělců. Robert musel přečkat noc na poli. Bylo to velmi riskantní,“ líčí historik.

Následující den odbojáři přenesli postřeleného československého pilota do kapličky, kde ho ošetřila zdravotnice a odbojářka Aïde Richardová. Ránu mu vyčistila a obvázala. Kulka ale zůstala v Robertově těle. Němci po nich mezitím zuřivě pátrali.

‚Zběsilí Němci‘

„Němci byli po tom útoku opravdu jak zběsilí. Vyhrožovali odplatou, všechno prohledávali a našli jak odbojářský samopal, tak i Robertův kolt. Místní farář se je snažil uklidnit, říkal jim, že na ně nezaútočili místní. Němci nakonec odjeli. Lidi měli strach, že Němci vypálí jejich pole a že je všechny postřílí,“ vypráví historik Tual.

Odbojáři se museli s Robertem schovat. Útočiště našli v bretaňském sídle Bréfeillac, kde žila odvážná žena a odbojářka Lucienne Péan de Ponfilly. Na svých pozemcích a v okolních lesích pomáhala mnoha odbojářům. Právě na tomto místě československého letce na přelomu června a července roku 1944 operovali, popisuje historik Jean-Michel Martin.

„Robert hodně trpěl. Kulka byla stále v jeho boku. Na kole přijel lékař Darcel de Broons a odoperoval ho ve stodole se základními operačními nástroji. Anestezie se taky nedala srovnávat s tou dnešní,“ uvádí Martin.

Robert Ossendorf zůstal v bretaňském sídle Bréfeillac pár dnů. Seznámil se tam se dvěma americkými piloty. Všechny pak odbojáři převezli do obce Plouha u pobřeží, kde se piloti připravovali na evakuaci na britské ostrovy. Poslední dny je skrývali lidé z odbojové skupiny Shelburn v domě Alphonse nedaleko Bonapartovy pláže.

„Nejdřív z rádia zaznělo heslo: „Dobrý den všem do domu Alphonse. Pak je v noci odvedli k prudkým útesům, kam Němci zahrabali miny. Robert musel být hodně odhodlaný, určitě stále trpěl bolestmi kvůli svému zranění,“ míní historik.

Robert Ossendorf se vrátil na britské ostrovy v červenci roku 1944. V Bretani strávil zhruba dva měsíce, během kterých mu šlo několikrát o život.

V dalším díle se dozvíte, jak se Robert Ossendorf po válce vrátil domů do Československa, jak se seznámil se svou manželkou, jak znovu opustil vlast i to, za jakých okolností zemřel a jak na něj vzpomíná jeho rodina na jihu Čech.