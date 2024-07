Před 35 lety vystoupil Jakeš v Červeném Hrádku. Kritice neunikli Sověti ani Zagorová

„Sami jak kůl v plotě“ – tak zní výrok, který před 35 lety pronesl tehdejší generální tajemník komunistické strany Miloš Jakeš. Projev, ve kterém kritizoval poměry v Československu i Sovětský svaz, měl být určený pouze jeho západočeským spolustraníkům. Z Červeného Hrádku u Plzně se ale záhy dostal až do vysílání rádia Svobodná Evropa a k veřejnosti. Praha 12:44 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Jakeš v roce 2019 | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Kůl v plotě“ není jedinou perlou Jakešových vystoupení. Jeho projevy tehdy na rádiu Svobodná Evropa komentoval novinář Milan Schulz, který šéfa komunistů označil za nesporný talent – nikoliv však politický, ale kabaretní.

Před 35 lety vystoupil Jakeš v Červeném Hrádku.

Jakešovo vystoupení v Červeném Hrádku je ale podle historika Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zajímavé i po obsahové stránce. „Jakeš si tam dost stěžuje a kritizuje nepružný systém ekonomiky, že lidé málo reagují. A to se netýká jenom politiky, ale že jsou prostě málo aktivní, v podstatě je tam velmi kritický k tehdejší situaci,“ upozorňuje na Radiožurnálu historik.

Kritika na všechny strany

Jakeš polemizoval o ekonomických výhodách vlády jedné strany, mluvil o benefitech kapitalismu a dokonce kritizoval moskevské komunisty. „Sovětský svaz je něco jiného. Nefunguje to. Zaostalo to,“ řekl přímo.

Velkým tématem pro něj ale byla i armáda. „Je zajímavé, že třeba právě v létě 1989 navrhl na Radě obrany státu zkrácení vojenské služby a velice tvrdě prosazoval snížení vojenského rozpočtu, protože si byl vědom, že tyhle věci značně omezují ekonomiku,“ vysvětluje historik Prokop Tomek. Zároveň ale dodává, že Jakeš chtěl pouze ekonomickou pružnost, politicky naopak usiloval o zachování tehdejšího uspořádání.

V roce 1989 se atmosféra v zemi začala měnit. Už v lednu zemí otřásla řada protestů během Palachova týdne a jen necelé tři týdny před setkáním v Červeném hrádku zveřejnila Charta 77 petici Několik vět, ve které požadovala rozsáhlé systémové změny, kterým měla předcházet svobodná veřejná diskuze. Mezi signatáři byly i významné osobnosti veřejného života, které neunikly Jakešově pozornosti.

„Tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka všechno, ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další? Ne šest set, ale milion, dva miliony berou, Jandové a jiní!“ kritizoval tehdejší generální tajemník KSČ příjmy populárních umělců.

Jakešův projev proto podle historika Tomka věrně dokládá bezmocnost režimu v létě roku 1989: „Jakeš si vlastně stěžuje, že nedokáže proti opozici, která je nelegální, která nemá žádné nástroje, efektivně zasáhnout. Vidí, že to zkrátka nedokáže uchopit, že cokoliv komunisté udělají, buď nemá smysl, nebo to má dopad nežádoucí či mizivý. Tam už je tedy vidět, že se doba změnila, je to takový zajímavý signál blížícího se konce.“

Nahrávka ze 17. července 1989, která nikdy neměla být zveřejněna, unikla díky technikům Československé televize. Přesně o čtyři měsíce později se věta „Nechceme kůl v plotě“ stala jedním z hesel Sametové revoluce.