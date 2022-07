Vědci z Olomouce objevili novou masožravou rostlinu. Láčkovka stydlivá loví pomocí podzemních pastí

Vědci z Olomouce našli na Borneu zatím nepopsaný druh masožravé rostliny, která má podzemní pasti. Dostala jméno stydlivá láčkovka. O svém objevu napsali studii do časopisu PhytoKeys. Jeden z objevitelů rostliny botanik Martin Dančák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlil, že se pravděpodobně jedná o jedinou svého druhu Olomouc 12:10 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Láčkovka stydlivá je první známá masožravá rostlina, která vytváří láčky do podzemí | Zdroj: archiv Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Jak vůbec ta rostlina vypadá? Jak jste ji na Borneu našli, když má láčky pod zemí?

Máme už určité zkušenosti s tím, jak vypadají jiné druhy láčkovek. Samozřejmě jsme rozpoznali, že jde o láčkovku i přesto, že zdánlivě žádné pasti neměla. Trvalo nám nějaký čas, než jsme zjistili, že pasti nemá jako ostatní láčkovky na listech, které vidíme nad zemí, ale že vytváří speciální podzemní výhony a teprve na těch výhonech vytváří pasti.

Jak dlouho trvalo, než vám došlo, že je to zatím nepopsaný druh?

Přišlo to poměrně rychle, bylo to několik málo dnů.

Rostlina nese latinský název Nepenthes pudica, co to v češtině znamená?

Slovo pudica je z latiny a znamená to cudná nebo stydlivá. Rozhodli jsme se tu rostlinu takto pojmenovat proto, že své láčky schovává pod zem, aby nebyly vidět, jako by se za ně styděla. Od toho jsme odvodili jméno.

Rostlinu jste našli před deseti lety - studie vyšla až teď - proč to trvalo tak dlouho?

Každý popis nového druhu zabere nějaký čas. Někdy to trvá i léta. Ale je pravda, že 10 let je už příliš dlouhá doba, delší než je obvyklé. Způsobila to vzdálenost od objevu ke střední Evropě. Indonésie je daleko, takže je tam složitější doprava. Jsou tam také složitější podmínky pro výzkum. Navíc se na objevu podílel mezinárodní tým. V poslední době nás také zdržela pandemie covidu.

Je hodně masožravých rostlin s podzemními pastičkami, tedy láčkami?

S láčkami žádná známá není. Toto je úplně první známá masožravá rostlina, která vytváří láčky do podzemí. Jinak jsou známé rody masožravých rostlin, které vytváří podzemní pasti, ale ty jsou mnohem menší. Dokážou polapit řádově menší kořist a fungují na úplně jiných principech. Láčkovku, která by měla duté láčky a lapala kořist pod zemí, nikdo nečekal. Nikoho nenapadlo, že by vůbec mohla existovat.

Říkáte, že je první. Budou se teď hledat další, které kladou tyto podzemní pasti?

Není to vyloučené. Zároveň si myslím, že není příliš pravděpodobné, že by nějaké další existovaly.

Do jaké míry podle vás vůbec jsou prozkoumané deštné pralesy právě na ostrově Borneo?

Borneo je velký ostrov, který je z velké části pokrytý tropickým deštným lesem. Míra prozkoumanosti je tam samozřejmě nízká. To ilustruje právě objev takovéto nápadné rostliny a ilustrují to i další objevy rostlin z Bornea. Ročně je popisováno několik nových druhů rostlin.

Míra prozkoumanosti se liší také v jednotlivých částech. Třeba severní část Bornea, která patří Malajsii nebo Bruneji, je prozkoumaná lépe. Naopak ta jižní indonéská část, kde jsme novu láčkovku objevili, je prozkoumaná relativně málo.