Ryby mohou být závislé na antidepresivech a drogách, které se dostanou do vody. Mění jejich chování

Farmaka změnila podobu moderního lékařství a denně pomáhají lidem po celém světě. S farmaceutickým průmyslem se ale pojí i řada negativních efektů, například znečištění řek a vod. Na to upozorňují vědci, podle kterých mohou být vodní živočichové závislí na antidepresivech nebo drogách. „Okoun nebo další ryby pak mohou mít problém s rozpoznáním predátora," vysvětlil pro Radiožurnál vědec Daniel Červený. Praha 18:52 9. června 2024

Léky a drogy v odpadních vodách podle vědců výrazně mění chování některých živočichů. Například špačci, u kterých zjistili přítomnost antidepresiv, jsou agresivnější a méně si prozpěvují a mají tak větší problém s hledáním partnera. Antidepresiva a léky proti úzkostem mají negativní vliv i na ryby.

„Například okoun nebo další ryby mohou mít problém s rozpoznáním predátora a jejich únikové chování není takové, jako by mělo být. Zvyšuje se tak riziko, že boudou vystavení zvýšené predaci, když nebudou mít přirozené únikové reflexy,“ řekl pro Radiožurnál spoluautor vědeckého komentáře publikovaném v časopise Nature Sustainability Daniel Červený ze Švédské zemědělské univerzity.

Farmaka, která lidé konzumují, se dostanou do odpadních vod a pak do čističek. Těmi projdou do řek, protože většina čističek není na zachycení takových látek navržena.

„Problém je v tom, že čistírny odpadních vod, tak jak jsou dnes, nebyly nikdy designované na to, aby tyto látky z vody odstraňovaly. Hlavně odstraňují nutrienty a nějaké infekční zárodky, ale léčiva ve velké míře ve vodě zůstávají, i v té vyčištěné,“ vysvětlil Červený.

Stávající čistírny odpadních vod se dají upravit, takové řešení by ale bylo velmi drahé. Mnohem efektivnější a praktičtější je podle Červeného vyrábět léky šetrnější k přírodě.

„Je možné vyvíjet léčiva tak, aby po jejich užití sama degradovala a do několika dnů nebo hodin se v přírodě úplně rozložila. U většiny léků, které se dnes užívají, to tak není,“ doplnil Červený.