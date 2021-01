Prodeji videoher se navzdory koronaviru dařilo. Celkový obrat českých studií bude asi pět miliard

Pro největší české herní studio Bohemia Interactive byl minulý rok druhým nejúspěšnějším v jeho dvacetileté historii. Výdělek z prodeje speciálních balíčků hry Vigor, ve které se snažíte se svou postavou přežít v nehostinném prostředí Norska, darovali fakultní nemocnici Brno.

Dobře se vedlo podle předsedy Asociace českých herních vývojářů Pavla Baráka většině předních tuzemských studií. „Můžu potvrdit, že české společnosti jako SCS Software, Beat Games nebo Geewa hlasí relativně pozitivní finanční výsledky za uplynulý rok. Z toho usuzujeme, že se celkový obrat v letošním roce dostane na pět miliard. Možná ho i převýší.“

Právě hra Beatsaber českého studia Beatgames se stala loni nejstahovanějším titulem pro virtuální realitu na konzoli PlayStation. Se sluchátky, speciálními brýlemi na hlavě a ovladači v ruce hráč rozsekává do rytmu barevné kostky. Vybrat si k tomu může například hudbu producenta Timbalanda.

Koronavirus a prodej videoher

V jarních měsících nahrála prodejům videoher také pandemie. „V letních měsících se to ale vrátilo do těch standardních hodnot,“ říká Pavel Barták a dodává, že to velmi pravděpodobně vypadalo i na podzim. „Celosvětově herní průmysl roste průměrným tempem osm až devět procent. Dá se očekávat, že za rok 2020 bylo to tempo vyšší," dodává předseda asociace s tím, že nouzový stav ale tvůrčí týmy ve vývoji nových her zdržel.

„Přestože je herní průmysl IT odvětví a dalo by se říct, že pro něj přechod na vzdálenou komunikaci není náročný, tak je nutné si uvědomit, že herní sektor spojuje velkou řadu odlišných pracovních profesí. Na jedné straně máme technologicky zdatné softwarové inženýry a programátory a na straně druhé vyloženě umělecky zaměřené lidi. Herní tvorba je týmová činnost. Komunikace není teď tak efektivní, a proto dochází k prodlevám,“ dodává.

Remake Mafie, Creaks nebo Kingdom Come

Rok 2020 byl úspěšný také například pro brněnské studio Amanita Design, které stojí za adventurou Machinarium. Tvůrci minulé léto vydali dobrodružnou hru Creaks, která získala několik nominací na přední videoherní ceny. V příběhu ovládáte mladíka, který se dostane do podzemního světa, kde se musí vypořádat také s lidožravým nábytkem.

Metu tří miliónů prodaných kopií pokořilo minulý rok pražské Warhorse Studios s titulem Kingdom Come: Deliverance. Jeho příběh se odehrává na začátku patnáctého století v posázaví.

Velkého ohlasu u fanoušků se dostalo také remaku Mafie: Definitivní edice od studia Hangar 13. Příběh zavede hráče do amerického velkoměsta třicátých let. Hlavní postavu Tommyho Angela nadaboval Marek Vašut.

Pavel Barák za asociaci jedná také se Státním fondem kinematografie, který by měl projít transformací na Audiovizuální fond a pomoci tak třeba i herním vývojářům.

„Ta příprava transformace na Fond audiovize už zazněla i z úst ministra kultury (Lubomíra Zaorálka z ČSSD, pozn. red.) a zaznělo to i od samotného fondu (kinematografie, pozn. red.). V případě že bude dokončena, tak by se tam měly objevit výzvy a podpůrné programy i pro herní průmysl,“ uzavírá Pavel Barák.

Letos na podzim se otevře na pražské filmové akademii také první studijní obor u nás, který se bude věnovat hernímu designu.