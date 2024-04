Začala fungovat mobilní aplikace Portál občana. Daňové přiznání nově půjde podat z telefonu

Aplikace si můžeme stáhnout do chytrého telefonu z App Store u anebo taky z Google Play. Co musím udělat dál, abych ji mohl používat?

Musíte určitě aplikaci nainstalovat. Poté, co ji nainstalujete, tak ji musíte spustit. Následuje dialog, kdy vás aplikace požádá o přihlášení některým z prostředků identity občana. Tam máte na volbu řádově 10 až 12 prostředků.

Aplikace není jen pro mladé. Portál občana jsme testovali obzvlášť pro seniory, aby byla jeho logika pochopitelná, říká Petr Kuchař z Digitální informační agentury

Je tam klíč eGovernmentu, což je státní aplikace. Pak tam jsou soukromé aplikace jako Moje ID nebo bankovní identita.

Tyto prostředky má k dispozici už 6,6 milionů občanů ČR, a polovina z nich to už jednou použila nebo rutině používá.

Po přihlášení budete muset projevit svůj souhlas s předáním osobních údajů té aplikaci a poté si také budete muset nastavit bezpečnost aplikace. Tedy zadat tam způsob, jakým se do té aplikace budete hlásit, když jí budete na telefonu rutině spouštět.

Takže skenem obličeje, otiskem prstu nebo PINem. To je pro ty, kteří nechtějí experimentovat s osobními údaji a chtějí používat jen číselný kód. Poté můžete aplikaci běžně používat.

Ještě chci říct, že aplikace byla testována speciálně pro snadné používání seniorů tak, aby nebyla složitá.

Zmínili jsme výpis z katastru. A k čemu dalšímu všemu je taková aplikace dobrá?

Aplikace obsahuje více než 600 služeb. Je tam například výpis z rejstříku trestů nebo bodové konto řidiče. Já osobně tu aplikaci používám na náhledy svých dat v mnoha rejstřících.

Například jsem se hned ráno podíval na to, jestli v evidenci osobních automobilů je moje auto, jakou má SPZ. Je tam náhled na mnoho státních dat v mnoha státních rejstřících.

A v čem se ta mobilní verze liší od té počítačové? Ta existuje už několik let.

Aplikace se liší v tom, že má přepracované uživatelské rozhraní, aby šla používat na telefonu. Přidali jsme možnost přihlašovat se biometrikou a další věci, aby aplikace splňovala další moderní trendy.

Spouštění digitálních projektů státu čas od času provázejí problémy. Viděli jsme to třeba u přihlašování na střední školy nedávno. Jak to vypadá teď s aplikací, o které mluvíme?

Všechno funguje. Asi by bylo potřeba říct, že jsme za minulé dva měsíce velice posílili centrální infrastrukturu u Národní identity a u Identity občana jsme kapacity ještě zvedli na čtyřnásobek a nyní děláme všechno pro to, aby se nám nevytvořilo úzké hrdlo.

Pokud by si to všichni zkusili v jednu a tu samou minutu, tak ta infrastruktura má konečné limity. Ale děláme všechno pro to, abychom systém posílili.

Jsou v aplikaci dobře zabezpečena citlivá osobní data každého občana?

Myslím si, že ano. Aplikace je dělená podle posledních bezpečnostních trendů, ale pochopitelně záleží na kázni každého uživatele. Je to podobné jako u webových platforem. Prosím, neignorujte výzvy na nahrání nové verze operačního systému. Protože nové verze operačních systémů zdaleka neobsahují jen nové funkce. Jsou tam i opravy bezpečnostních záplat výrobců.

A když to budete dlouhé měsíce odkládat, pravděpodobně budete vědomě přikrývat nějakou bezpečností záležitost, kdy by váš telefon mohl být napaden. Stejně tak nevypínejte bezpečnostní nastavení telefonu, jako jsou hesla.