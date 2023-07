Rozhlas sestavil pravidla: Umělá inteligence nenamluví nic, co by daný člověk skutečně nevytvořil

Dva dny zbývají do premiéry rozhlasového projektu Gott navždy. Český rozhlas nechal umělou inteligenci načíst hlasem Karla Gotta části jeho autobiografie. Tu zpěvák napsal, ale nestihl načíst. Vznikla tak četba na pokračování, kterou začne Český rozhlas Dvojka vysílat už tento týden. V našem seriálu vám postupně přibližujeme detaily celého projektu. Dnes uslyšíme o tom, jaké právní i etické otázky museli tvůrci vyřešit. Gott navždy Praha 15:20 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Gott pro stanici Český rozhlas Dvojka připravoval autorský pořad Zpátky si dám tenhle film. | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Ještě dříve, než umělá inteligence začala s tvorbou hlasu Karla Gotta, chtěl Český rozhlas získat souhlas od zpěvákovy manželky Ivany. Ta vše pečlivě zvažovala:

„Karlova oblíbená věta totiž byla: co by tomu řekli lidi. Na jeho fanoušky a publikum bral vždycky ohledy. Ale protože Karel své fanoušky a přátele rád překvapoval a fascinovaly ho nové technologie a inovace, byla jsem vnitřně přesvědčená, že by ho tento projekt nadchl a podpořil by ho.“

Vývojáři i právník

Hlasová syntéza člověka, který už nežije, byla výzvou nejen pro vývojáře. Protože v Česku zatím podobný projekt nikdo neudělal a technologie jsou v tomto ohledu dál než zákony, nechal si Český rozhlas vypracovat i právní analýzu.

„Žádné zákony nebo legislativa nás zásadně neomezují, je to nová věc. Ale musíme se chovat v souladu s pietou Karla Gotta. To znamená – musíme to natočit v nejvyšší možné kvalitě a musíme to použít pro ten účel, kdy jeho čest, jeho památka nebude žádným způsobem dotčena,“ vysvětluje ředitel programu Ondřej Nováček.

I proto je hlasová syntéza jako součást četby na pokračování zpěvákovy autobiografie.

Namíchaná bude s namluvenými texty hercem Igorem Barešem. Zvukovou podobu tak dostává text, který mnohonásobný zlatý slavík sám napsal.

„Používáme to za tím účelem, jak to i Karel Gott zamýšlel. Kdyby bohužel Karel Gott nezemřel, pravděpodobně by tato audiokniha vznikla. Takže postupujeme v souladu s původním záměrem,“ říká Ondřej Nováček.

Český rozhlas sestavil pravidla

Český rozhlas navíc sestavil obecná pravidla, jak s hlasovou syntézou zacházet. Řeší například to, že umělá inteligence nikdy nenamluví nic, co by daný člověk skutečně nevytvořil.

„Druhá důležitá věc je, že to nesmíme vytrhávat z kontextu a používat pro jiný účel. Úplně zjednodušeně: nemůžeme použít vzpomínkovou knihu Karla Gotta, vytrhnout z toho jednu větu a dát to do anonce, ve které budeme zvát na koncert Českého rozhlasu. Musí to všechno souviset s tou knihou,“ doplňuje ředitel programu Ondřej Nováček.

Zásady mají i právní relevanci

Právní analýzu pro Český rozhlas vytvořil jeden z předních tuzemských odborníků na autorské právo, advokát Rudolf Leška. Zmiňuje, že manuál pro hlasovou syntézu může být jakýmsi návodem do budoucna:

„Je to myslím záležitost společenské odpovědnosti. Rozhlas tady opravdu zvedl prapor. Takovéto zásady mediálních domů pak mají i právní relevanci, protože zpětně ovlivňují uvažování soudů o tom, co v kontextu užití např. uměle vytvořeného hlasu lze a nelze považovat za etické a pak i za protiprávní.“

Poprvé ve čtvrtek

Hlas Karla Gotta od umělé inteligence představíme poprvé ve čtvrtek 13. července večer.

„Vím, že skutečného Karla už nám nikdy žádné sebelepší technologie nevrátí. Ale mám radost, že si Karlovi příznivci mohou alespoň některé pasáže knihy poslechnout tak, jak by je načetl sám Karel,“ uzavírá Ivana Gottová.

V příštím díle seriálu zamíříme do rozhlasových studií a uslyšíme třeba to, jak dával režisér Aleš Vrzák četbu na pokračování knihy Má cesta za štěstím dohromady. Podrobnosti k celému projektu Gott navždy najdete na webu gott.rozhlas.cz.