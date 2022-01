Co s ní udělá vítr, déšť a vlny? První plovoucí solární elektrárnu v Česku testují ve Štěchovicích

Energetici testují na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny ve Štěchovicích nedaleko Prahy první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v Česku. Její výkon se dá přirovnat k výkonu solárních panelů na třech rodinných domech. Je potřeba vyzkoušet, jak na ni působí vítr, déšť, výkyvy hladiny až o několik metrů a teď v zimě i sníh a mráz. Až budou mít technici z energetické firmy ČEZ všechna data pohromadě, vyhodnotí je a elektrárnu připojí k síti. Štěchovice 8:34 30. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plovoucí solární zdroje | Zdroj: ČEZ, a. s.

„ČEZ nyní zkouší vlastnosti konstrukce plovoucích solárních panelů, v létě by se měla elektrárna rozšířit na výkon 100 kW a začít vyrábět elektřinu,“ uvedl pro ČTK člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina.

ČEZ na hladinu horní nádrže s názvem Homole instaloval solární panely o celkovém výkonu 22 kW. Dá se to přibližně přirovnat k solárním instalacím na třech rodinných domech. Nynější instalace slouží k ověření vlastností, elektřinu tak elektrárna zatím nevyrábí. Je nutné vyzkoušet například zatížení sněhem, ale i vliv změny výšky hladiny, která se může činností vodní elektrárny změnit až o téměř devět metrů. Celá konstrukce je fixována pojezdovými lyžinami připevněnými na stěny nádrže.

Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až šest gigawatt. Plovoucí solární elektrárna na horní nádrži štěchovické elektrárny může mít vzhledem k ploše celkový výkon až 2,5 MW. Podle Kaliny by ČEZ mohl v budoucnu instalovat plovoucí fotovoltaické elektrárny i na další vodní plochy, kromě jiných nádrží na vodních elektrárnách by bylo možné využít například odkalovací nádrže u běžných elektráren.

Instalace na vodní plochu má řadu výhod, patří mezi ně například skutečnost, že není nutné zabírat pozemky například s úrodnou půdou. Zároveň pomáhá udržovat a zlepšovat kvalitu vody, protože je hladina zastíněná, a snižuje odpařování vody z krajiny a z vodní nádrže. Voda zároveň pomáhá panely a jejich příslušenství chladit, zvyšuje se tak účinnost.

Na světě bylo ke konci roku 2020 v provozu podle ČEZ přes 400 plovoucích elektráren. Často jde o pilotní projekty, následované pak již standardními instalacemi podobně, jako tomu bude ve Štěchovicích.

První velká solární plovoucí elektrárna v Evropě vznikla na jaře 2019, má výkon 17 MW a je v jižní Francii mezi Orange a Avignonem. Největší evropskou plovoucí solární instalaci o výkonu 27,4 MW má Nizozemsko.