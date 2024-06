Selhání srdce by mohla odhalovat umělá inteligence. Dřívější diagnóza může vést k úspěšnější léčbě

Podle vědců z Univerzity v Leedsu algoritmus známý pod jménem Find-HF využívá data ze zdravotních záznamů pacientů, aby odhalil, komu nejpravděpodobněji hrozí srdeční selhání. „Je to extrémně silný a unikátní národní zdroj, a nastal čas tato data využít pro blaho pacientů,“ říká pro BBC kardiolog profesor Gale.

Češi učí umělou inteligenci měnit DNA bakterií. Mohou z nich pak vyrábět bezpečnější a levnější léky Číst článek

Studii leedských vědců financovala British Heart Foundation. Pro trénink umělointeligenčního algoritmu využili výzkumníci záznamy o 565 284 dospělých britských pacientech. Později do testů zapojili i databázi o 106 026 záznamech z Tchajwanské národní univerzitní nemocnice.

Umělá inteligence byla schopná správně předvídat, kterým pacientům nejvíce hrozilo srdeční selhání a kteří by mohli být s nemocí do pěti let hospitalizováni, uvedli výzkumníci. „Find-HF by mohlo potenciálně uspíšit diagnózy o dva roky,“ uvedli. Platformu by podle nich mohli využívat praktičtí lékaři, aby mohli pacienty testovat a diagnostikovat dříve.

„Mnoho lidí dostává diagnózu srdečního selhání až v tak pozdní fázi, kdy může být léčba modifikující onemocnění potenciálně méně efektivní, zejména u žen a starších lidí,“ vysvětluje doktor Ramesh Nadrajah, výzkumník v oblasti zdravotnických dat na Univerzitě v Leedsu. Dodává, že využívání nástrojů strojového učení k vyhledávání ohrožených pacientů může zajistit jejich správnou léčbu a zabránit hospitalizacím a úmrtím a zlepšit kvalitu jejich života.