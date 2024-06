Tetris slaví 40 let. Příběh hry začíná u sovětského programátora, do světa se rozšířila díky ‚šílené cestě‘

Před 40 lety mladý sovětský vědec Alexej Pažitnov vymyslel počítačovou hru, která neměla obdobu. Když se nudil v práci ve výpočetním středisku sovětského výzkumného ústavu, našel pro své matematické dovednosti nové uplatnění: sepsal počítačovou hru. První, primitivní verze byla hotová 6. června 1984. Tak se zrodil Tetris, hra, které bylo souzeno stát se populární po celém světě, napsal server BBC News na svém ruskojazyčném webu. Moskva 13:31 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První verze hry na sovětském počítači Elektronika-60 vznikla 6. června 1984 | Zdroj: Profimedia

Myšlenka vycházela z klasické stolní hry pentomino, ve které je třeba hranaté geometrické obrazce podivných tvarů přesně složit svými stranami k sobě do souvislé plochy. Tetris uplatnil podobnou ideu: hráč musí umístit zmenšující se geometrické obrazce, z nichž každý se skládá ze čtyř čtverců (tzv. tetraminos), do „sklenice“ tak, aby tvořily plné řádky od okraje k okraji.

Skutečnost, že v Sovětském svazu v té době osobní počítače téměř nebyly, nezabránila v rozšíření hry. Donekonečna se kopírovala z jednoho počítače na druhý. Velice brzy Tetris okouzlil uživatele nemnoha počítačů po celé zemi.

Příběh o tom, jak se Tetris dostal za železnou oponu, je hoden dobrodružného románu. Programátor Henk Rogers v roce 1989, když pracoval v Japonsku, narazil na hru během služební cesty do Maďarska. Pochopil, že Tetris má velkou budoucnost.

Rogers si uvědomoval tržní potenciál sovětské hry a rozhodl se ji přizpůsobit nikoliv tehdy hromotluckým počítačům, ale přenosným herním konzolím. Ale k tomu nejprve potřeboval zakoupit licenci, tedy získat svolení autora. Pátrání po něm zavedlo Brita do Moskvy, kde v té době teprve začínaly tát ledy po desetiletích studené války.

„Ta cesta byla naprostá šílenost,“ vzpomínal Rogers v rozhovoru, který poskytl BBC v roce 2011.

Vyzbrojen novou videokamerou a plný adrenalinu se vydal do neznáma. Únorová Moskva v něm zanechala temný první dojem: „Šedé nebe, hotelový pokoj, ve kterém nefungovala ani televize, ani rádio a úplně mi chyběly jakékoliv informace.“

K přepravě po Moskvě si najal řidičku, která mu posloužila i jako tlumočnice. Dovezla jej k sovětskému podniku Elektronorgtech dovážejícím a vyvážejícím počítačové zařízení a programy. Ale rozhodně odmítla doprovodit jej dovnitř, protože „ji nepozvali“. Když sebral odvahu, vstoupil sám, a dokonce dokázal nějak vysvětlit, že má zájem koupit práva na Tetris. V budově v okamžiku vypukl rozruch. „Bylo to jako strčit horkou bramboru do mraveniště,“ zavzpomínal Rogers.

S Alexejem Pažitnovem se seznámil vzápětí – za přítomnosti dalších osmi lidí, včetně těch od tajné policie KGB. Následovalo dlouhé vysvětlování: sovětští úředníci se snažili pochopit koncepci autorských práv na počítačové hry, která jim byla v té době nesrozumitelná a naprosto cizí. Přes počáteční vzájemnou nedůvěru přinesla Rogersova vytrvalost své ovoce.

„Stal se prvním podnikatelem, který na mne osobně udělal dobrý dojem,“ zavzpomínal Pažitnov. „Skutečně té hře rozuměl,“ dodal.

Týden jednání skončil podepsáním kontraktu, který zaručoval sovětskému vynálezci něco neslýchaného – osobní podíl na zisku ze všech prodejů v zahraničí.

Podle Rogersova názoru neuvěřitelná popularita Tetrisu pramení z toho, že na rozdíl od většiny počítačových her založených na násilí a ničení nabízí hráčům, aby se zapojili do budování a tvorby a to podle Rogerse představuje daleko příjemnější trávení času, protože lépe odpovídá základním potřebám každého člověka: „Lidé chtějí něco budovat. Pomáhá jim to se cítit lépe.“

Tetris v současnosti zaujímá v historii her čestné místo. Alespoň jednou skládat řádky se podle nejskromnějších odhadů pokoušela přinejmenším miliarda lidí.

Se získáváním honorářů míval Pažitnov v prvních letech přece jen potíž, o čemž už psala různá média. Nakonec se sovětský programátor přestěhoval do USA, založil s Rogersem firmu a začal dostávat plody své práce. Dodnes žije ve Washingtonu jako bohatý a ve světě počítačových her slavný člověk.