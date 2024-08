Zemědělství z oběžné dráhy: infračervené záření umí odhalit, jak prospívají rostliny v krajině

Díky družicím pro dálkový průzkum Země mají zemědělci lepší přehled o svých polích. Z oběžné dráhy je totiž vidět, jak se daří půdě i rostlinám, čeho se jim nedostává a co naopak přebývá. Satelity navíc vidí i to, co je lidským zrakem neviditelné. Magazín Experiment Praha 10:34 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud se na pole podíváme očima satelitu, můžeme zjistit, co přesně potřebují rostliny v různých částech pozemku | Zdroj: Trimble

„Na tomto snímku můžeme krásně vidět, kde se nachází jaké množství vegetace a jak je kvalitní,“ ukazuje David Moravec z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity satelitní mapu krajiny, na které může barevně zvýrazňovat různá data.

„Koukáme na snímek v nepravých barvách: červená barva ukazuje zelené části rostlin obsahující chlorofyl, a tedy zda má rostlina veškeré živiny, zda produkuje fotosyntetickou aktivitu,“ vysvětluje pro Radiožurnál, zatímco si společně prohlížíme červenou plochu na mapě.

Moravec upřesňuje, že jde o čerstvě oseté pole, kde je hodně zdravé zelené vegetace. Zatímco kousek vedle vidíme růžové až prošedivělé oblasti znázorňující pole s uschlými rostlinami, které už nejsou fotosynteticky aktivní.

Infračervený ‚zrak‘

Přitom na první pohled by mohla být obě pole stejně zelená. Satelity totiž zobrazí i to, co je pouhým okem nebo na obyčejné fotografii neviditelné.

„Lidské oko vidí jen tři základní barvy – červenou, modrou a zelenou. V satelitním dálkovém průzkumu Země využíváme veškeré světelné spektrum, které proniká skrz atmosféru, takže pak máme několik oblastí,“ popisuje Moravec.

„Na začátku máme červenou, modrou, zelenou. Pak se posouváme do oblasti blízkého infračerveného světla, které je velmi citlivé na chlorofyl. Pak do středního infračerveného, které je citlivé na množství vody a zároveň prostupuje i dovnitř do listů, takže ukazuje, kolik je uvnitř listové plochy vody,“ pokračuje.

Oblasti s vegetací bohatou na vodu se na satelitní mapě zobrazí sytě modrou barvou.

Nalevo hyperspektrální snímek zaznamenávající množství chlorofylu v banánovnících, napravo snímek pořízený optickou kamerou | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Těžké kovy satelit neodhalí

Při podrobnějším zkoumání si odborníci mohou data rozložit na detailní spektra záření. Různé látky v půdě nebo v rostlinách totiž ze slunečního záření některé složky pohlcují, jiné odrážejí zpátky do vesmíru – a tam je může zachytit satelit.

„Dokážeme se dívat na množství organické složky v půdě. Velmi dobře se projevuje taky železo. Spousta těžkých kovů se ale nijak spektrálně neprojevuje, a to pak musím přistoupit k meta analýze. Při ní se třeba dívám na zdravotní stav vegetace,“ doplňuje Moravec.

Družice samozřejmě nemohou zachytit úplně všechno do nejmenších podrobností, základní představu ale poskytnou. Navíc umožňují mít přehled o velké ploše a změnách v čase.

Copernicus v akci

Satelitů pro sledování krajiny je více. Některé vidí jen odražené záření, jiné si svítí radarem a mohou tak pozorovat i v noci, skrz mraky, a tak trochu i pod zemí.

Některé satelity jsou komerční, jiná poskytují svá data volně. Takový je například systém Copernicus Evropské unie, který má sídlo v Praze.

Kromě dat zajišťuje i takzvané datové služby, které data překládají do srozumitelných informací.

„Ze satelitu dostaneme pouze čísla. Pak je na nás, abychom je interpretovali. Datové služby slouží uživatelům, kteří chtějí nějakou tematickou informaci,“ vysvětluje Přemysl Štych z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Služby systému Copernicus například pomohly zemědělcům v Dolních Rakousích zlepšit zavlažování půdy v oblasti Moravského pole. Satelitní studie jim v roce 2013 ukázala, kde a kdy mají zalévat, aby neplýtvali vodou.

Vyšší výnosy, šetrnější hospodaření

Takzvané precizní zemědělství se může ještě více zpřesňovat, když se družicová data propojí také s navigací zemědělských strojů.

„Devadesát sedm procent traktorů prodaných v Evropské unii je vybaveno systémem Egnos. Když máte traktory, které jsou na poli pilotované přesnějším způsobem, vyhnete se tomu, abyste ošetřovali stejný kus země dvakrát. Ušetříte tím vodu i pesticidy,“ řekl před časem Radiožurnálu výkonný ředitel kosmického programu Evropské unie Rodrigo da Costa.

Zemědělství tak podle odborníků bude zároveň výnosnější i šetrnější.

Pohled z družice programu Copernicus Sentinel-3A na Itálii a Středozemní moře | Zdroj: European Space Agency | CC BY-SA 3.0